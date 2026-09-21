A jövő sztárjai: Eklemovic Márkó és Nikola

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb részének vendége a júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző kézilabdázó, Eklemovic Márkó és édesapja, a korábbi kiváló játékos, Eklemovic Nikola.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, hogyan kezdődött Márkó sportpályafutása, és az is, Nikola mennyire örült annak, hogy a fiából szintén kézilabdázó vált. Szóba került,

hogyan tudta meg Márkó, hogy a júliusi U20-as Eb-győzelem után a torna All Star-csapatába is bekerült.

A vendégek arra is kitértek, Nikola milyen tanácsokkal látta és látja el a fiát a kézilabdázás kapcsán.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Eklemovic Nikola és Eklemovic Márkó Fotó: Máj Tamás)