Nemzeti Sportrádió

Brad Pitt, Pink és Jake Paul is ott volt a lelátón a US Open női döntője alatt – képek

I. SZ.I. SZ.
2026.09.13. 09:33
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US Open képek celebek
A US Open női döntőjében Jelena Ribakina három játszmában legyőzte Arina Szabalenkát. A feszült mérkőzést természetesen telt ház előtt játszották New Yorkban, a lelátón számos híresség is helyet foglalt. A Getty Images galériájából válogattunk.
Brad Pitt (balra) a párjával, Ines de Ramonnal, a jobb szélen C. C. Sabathia korábbi baseballjátékos (Fotók: Getty Images)
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