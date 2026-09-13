Brad Pitt, Pink és Jake Paul is ott volt a lelátón a US Open női döntője alatt – képek
A US Open női döntőjében Jelena Ribakina három játszmában legyőzte Arina Szabalenkát. A feszült mérkőzést természetesen telt ház előtt játszották New Yorkban, a lelátón számos híresség is helyet foglalt. A Getty Images galériájából válogattunk.
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