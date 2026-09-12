Serie A: Maldini tizenegyese döntött, újra kikapott az Atalanta

A vendégek Paul Mendy révén kerültek előnybe a 19. percben, Gianluca Scamacca azonban még az első félidőben egyenlített.

A második játékrészben Daniel Maldini büntetőből ismét a Cagliarit juttatta vezetéshez, az Atalanta pedig már nem tudott egyenlíteni. A bergamóiak így hazai veretlenségüket is elbukták.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Atalanta–Cagliari 1–2 (Scamacca 41., ill. P. Mendy 19., D. Maldini 61. – 11-esből)

Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)

Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. D. Moreira 65., 67.)

Vasárnap játsszák

15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfőn játsszák

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Inter–Udinese (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)