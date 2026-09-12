Serie A: Maldini tizenegyese döntött, újra kikapott az Atalanta
A vendégek Paul Mendy révén kerültek előnybe a 19. percben, Gianluca Scamacca azonban még az első félidőben egyenlített.
A második játékrészben Daniel Maldini büntetőből ismét a Cagliarit juttatta vezetéshez, az Atalanta pedig már nem tudott egyenlíteni. A bergamóiak így hazai veretlenségüket is elbukták.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atalanta–Cagliari 1–2 (Scamacca 41., ill. P. Mendy 19., D. Maldini 61. – 11-esből)
Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)
Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. D. Moreira 65., 67.)
Vasárnap játsszák
15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Sassuolo–Juventus
Hétfőn játsszák
18.30: Como–Parma
18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Inter–Udinese (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)