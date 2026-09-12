Megszenvedett a Sunderland ellen, de továbbra is hibátlan az Arsenal

Hiába játszott fölényben az első játékrészben az Arsenal, nem tudta megbontani a rendkívül összeszedetten védekező hazaiak hátsó alakzatát. A kaput ezzel együtt kétszer így is eltalálta a címvédő: előbb Saka közeli perdítését fogta Robin Roefs, majd Havertz távoli bombáját piszkálta ki a léc alól.

A fordulás után aztán felpörögtek az események, a Sunderland sokkal nagyobb elánnal játszott az első félidőhöz képest, s az 56. percben tizenegyeshez jutottak a „fekete macskák”, miután Konsa a 16-oson belül lerántotta Ballardot. A labda mögé az előző fordulóban a Brentford ellen ugyancsak büntetőből eredményes Enzo Le Fée állt, s a bal alsót vette célba, de hiába volt pontos a lapos lövés, David Raya nagy bravúrral a kapufára tenyerelte a labdát. A kihagyott büntető két perccel később megbosszulta magát: a szünetben becserélt Bruno Guimaraes Rice-tól kapta meg a labdát, majd 20 méterről irgalmatlan nagy bombát eresztett meg a bal felsőbe – a labda a keresztlécről vágódott a kapuba.

A kapott gól kis ideig megfogta a hazaiakat, az Arsenal pedig megpróbálta dűlőre vinni a dolgot, Saka próbálkozását azonban Roefs védte, az ezt követő szöglet után pedig Havertz fejesét Ballard vágta ki a gólvonalról. A Sunderland válasza sem váratott magára: egy kontra végén Mukiele került helyzetbe, de a kelleténél talán többet várt, majd a betömörülő védőkbe sarkazta a labdát.

A hajrába érkezve sem esett vissza a meccs intenzitása, egy Ödegaard-szabadrúgás után Jurrien Timber talált be, de a partjelző azonnal beintette a lest. Néhány perccel később ismét Mukiele veszélyeztetett, ám a francia jobbhátvéd löketét védte Raya. A ráadásban mindent egy lapra feltéve ment előre az egyenlítésért a Sunderland, de gólt nem ők szereztek: egy vendégkontra végén Reinildo szabálytalankodott Bukayo Sakával szemben a 16-oson belül, amiért ő második sárga lapot (s így pirosat) kapott, míg az Arsenal büntetővel jöhetett. A labda mögé a sértett állt, s bár Roefs érezte a szöget s beleért a labdába, a gólt nem tudta megakadályozni. A végeredmény 2–0 lett a címvédő javára, amely így hat mérkőzésen hat győzelmet jegyez minden sorozatot figyelembe véve.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Sunderland–Arsenal 0–2 (Guimaraes 58., Saka 90+7. – 11-esből)

Kiállítva: Reinildo (Sunderland, 90+6.)

Korábban

Tottenham–Everton 0–0

Aston Villa–Nottingham Forest 1–2 (Alysson 74., ill. Delap 46., Igor Jesus 88.)

Bournemouth–Brentford 2–2 (Kluivert 38., Tavernier 52., ill. Schade 34., 56.)

Chelsea–Hull City 2–2 (Rogers 7., Joao Pedro 66., ill. Belloumi 28., 34.)

Crystal Palace–Ipswich Town 2–3 (Halali 14., J. Larsen 75., ill. Emersonn 23., L. Davis 45., Flemming 90.)

Liverpool–Fulham 0–0

VASÁRNAP

15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

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