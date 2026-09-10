Ökölvívás:  U13-as, U15-ös országos bajnokság Kaposvárott

Az országos bajnokság az U15-ös korosztálynak a felkészülés fontos állomása az októberi, törökországi kontinensviadalra.

A lányok nemrégiben remekül szerepeltek a Gliwicében rendezett Szilézia Openen, amelyen kétszáznál is több versenyző vett részt. A magyarok közül Varga Letícia (40 kg), Nagy Viktória (48), Toldi Lia (57) és Tejfel Fruzsina (63) remek bunyóval megnyerte a súlycsoportját, míg Horváth Dorka (50) a második, Varga Vivien (54) a harmadik lett lett.

A kaposvári országos bajnokságon mind a fiúk, mind a lányok mezőnyében nagy csatákat, kevés meglepetést, színvonalas döntőket vár Dorkó Péter, az U15-ös szövetségi edző, aki az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője is.

„A lengyelországi versenyen is bebizonyosodott, hogy

a lányok tehetségesek, sokra vihetik

– mondta Dorkó Péter. – . Technikai téren nincsenek lemaradva, de ahhoz, hogy Európa élmezőnyéhez tartozzanak sokkal több rangos mérkőzésen kell ringbe lépniük.”

A magyar csapat tavaly az Európa bajnokságon három érmet, két ezüstöt és egy bronzot szerzett. Hasonló eredményhez az idén erőn felül kell majd teljesíteni, ugyanis az oroszok és a fehéroroszok újra indulhatnak. Törökországban hat lány és tíz fiú képviseli majd színeinket a minél jobb helyezés elérése reményében.

„Ebben a korosztályban még nem a helyezés a legfontosabb, hanem az, hogy a gyerekek fejlődjenek, nemzetközi rutint szerezzenek, hogy a jövőben a következő évjáratokban is megállják majd a helyüket.”

Az Eb azonban még odébb van, előbb Kaposváron kell megmutatniuk a fiúknak és a lányoknak, hogy mit is tudnak. A szabályok szerint az 15-ösöknek másfél, az U13-asoknak pedig egy percig tart egy menet.

Visszatérve a lányokra, Dorkó Péter megemlítette: nem kevesen kedvelik itthon ezt a sportágat, azonban a lengyeleknél, a románoknál, az ukránoknál többen választják az ökölvívást. Szerintünk, ha színvonalas, jó, izgalmas csatákat hoz az ob, bizonyosan

több gyereknéző kéri majd meg a szüleit, hogy vigye el bokszolni.

(Kiemelt képünkön: a gliwicei érmesek Forrás: Magyar Ökölvívók Szövetsége)