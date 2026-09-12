Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n

T. Z.T. Z.
2026.09.12. 09:47
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Lelik Réka (középen) olvasóink szerint is kiemelkedett a magyar válogatottból (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
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kosárlabda-vb olvasói szavazás osztályzás magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság Lelik Réka
A magyar női kosárlabda-válogatott 40 év után ismét negyeddöntőt játszott a világbajnokságon, olvasóinkat pedig arra kértük pénteken, hogy 10-es skálán értékeljék a mieink teljesítményét a történelmi tett után. Nem volt meglepetés: az egész tornán remeklő Lelik Réka kapta a legjobb osztályzatot, őt követte Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág.

A végeredmény 1690 válasz után alakult ki: a legjobb osztályzatot átlagban Lelik Réka (8.32) kapta, a második helyen nagyon kevéssel lemaradva Juhász Dorka (8.29), a harmadikon Takács-Kiss Virág (7.77) végzett. Olvasóink egyértelműen pozitívan értékelték játékosaink világbajnoki teljesítményét, ezt jelzi, hogy egy kivétellel mindenki 6-os átlag feletti osztályzatot kapott.

A szövetségi kapitány munkájával is elégedettek voltak olvasóink: Völgyi Péter 7.62-es átlaggal zárt a szavazáson.

A VÉGEREDMÉNY
Lelik Réka: 8.32
Juhász Dorka: 8.29
Takács-Kiss Virág: 7.77
Kányási Veronika: 6.87
Studer Ágnes: 6.87
Josepovits Kinga: 6.77
Török Ágnes: 6.75
Turner Yvonne: 6.71
Rátkai Eszter: 6.53
Aho Nina: 6.52
Dúl Panka: 6.11
Széki-Barnai Judit: 5.45
Szövetségi kapitány
Völgyi Péter: 7.62

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A szövetségi kapitány szerencsésnek érzi magát, hogy a jelenlegi kerettel és stábbal dolgozhat, s úgy véli, a remek vb-szereplést követően két év múlva lehet a megfelelő korban mostani együttese.

 

 

kosárlabda-vb olvasói szavazás osztályzás magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság Lelik Réka
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