Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n
A végeredmény 1690 válasz után alakult ki: a legjobb osztályzatot átlagban Lelik Réka (8.32) kapta, a második helyen nagyon kevéssel lemaradva Juhász Dorka (8.29), a harmadikon Takács-Kiss Virág (7.77) végzett. Olvasóink egyértelműen pozitívan értékelték játékosaink világbajnoki teljesítményét, ezt jelzi, hogy egy kivétellel mindenki 6-os átlag feletti osztályzatot kapott.
A szövetségi kapitány munkájával is elégedettek voltak olvasóink: Völgyi Péter 7.62-es átlaggal zárt a szavazáson.
A VÉGEREDMÉNY
Lelik Réka: 8.32
Juhász Dorka: 8.29
Takács-Kiss Virág: 7.77
Kányási Veronika: 6.87
Studer Ágnes: 6.87
Josepovits Kinga: 6.77
Török Ágnes: 6.75
Turner Yvonne: 6.71
Rátkai Eszter: 6.53
Aho Nina: 6.52
Dúl Panka: 6.11
Széki-Barnai Judit: 5.45
Szövetségi kapitány
Völgyi Péter: 7.62