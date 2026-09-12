Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n

A végeredmény 1690 válasz után alakult ki: a legjobb osztályzatot átlagban Lelik Réka (8.32) kapta, a második helyen nagyon kevéssel lemaradva Juhász Dorka (8.29), a harmadikon Takács-Kiss Virág (7.77) végzett. Olvasóink egyértelműen pozitívan értékelték játékosaink világbajnoki teljesítményét, ezt jelzi, hogy egy kivétellel mindenki 6-os átlag feletti osztályzatot kapott.

A szövetségi kapitány munkájával is elégedettek voltak olvasóink: Völgyi Péter 7.62-es átlaggal zárt a szavazáson.

A VÉGEREDMÉNY

Lelik Réka: 8.32

Juhász Dorka: 8.29

Takács-Kiss Virág: 7.77

Kányási Veronika: 6.87

Studer Ágnes: 6.87

Josepovits Kinga: 6.77

Török Ágnes: 6.75

Turner Yvonne: 6.71

Rátkai Eszter: 6.53

Aho Nina: 6.52

Dúl Panka: 6.11

Széki-Barnai Judit: 5.45

Szövetségi kapitány

Völgyi Péter: 7.62