Tizennyolc évvel az útnak indulása után hazájába igazolt James Rodríguez

A medellíni csapathoz 2027. június végéig aláíró középpályás szerződése a nyáron lejárt az amerikai Minnesota Unitednél, a napokban felröppent a pletyka, hogy szabadon igazolható játékosként az olasz másodosztályú Avellinóban folytatja, de ebből végül nem lett semmi.

A többek között az FC Porto, a Monaco, a Real Madrid, a Bayern München és az Everton sorait megjáró James Rodríguez eddig 25 ​klubtrófea megnyerésének volt részese, 131-szer lépett pályára a kolumbiai válogatottban, 2014-ben ő érdemelte ki az év legszebb góljának szerzőjét megillető Puskás-díjat.