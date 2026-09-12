Nemzeti Sportrádió

Tizennyolc évvel az útnak indulása után hazájába igazolt James Rodríguez

K. Zs.K. Zs.
2026.09.12. 11:37
James Rodríguez csapatkapitányként az idei világbajnokságon (Fotó Getty Images)
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Atlético Nacional James Rodríguez nemzetközi átigazolás
James Rodríguez az Atlético Nacionalba igazolt: a 35 éves kolumbiai labdarúgó először szerződött hazája egyik klubjába azóta, hogy 2008-ban az argentin Banfield játékosaként megkezdte világjárását.

A medellíni csapathoz 2027. június végéig aláíró középpályás szerződése a nyáron lejárt az amerikai Minnesota Unitednél, a napokban felröppent a pletyka, hogy szabadon igazolható játékosként az olasz másodosztályú Avellinóban folytatja, de ebből végül nem lett semmi.

A többek között az FC Porto, a Monaco, a Real Madrid, a Bayern München és az Everton sorait megjáró James Rodríguez eddig 25 ​klubtrófea megnyerésének volt részese, 131-szer lépett pályára a kolumbiai válogatottban, 2014-ben ő érdemelte ki az év legszebb góljának szerzőjét megillető Puskás-díjat.

 

Atlético Nacional James Rodríguez nemzetközi átigazolás
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