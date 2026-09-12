Gyenesei Leila: Tudjuk, hogy küzdenünk kell, és küzdünk is

– Szeptember elején derült ki, hogy megválasztották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó alapítvány elnökének. Miként zajlott a folyamat?

– Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium nyilvános pályázatot írt ki, nemcsak a TF, hanem az összes egyetem alapítványának kuratóriumával kapcsolatban – nyilatkozta a váltóban kétszeres világbajnok és kétszeres Európa-bajnok, s csapatban is Eb-győztes egykori öttusázó, Gyenesei Leila a Nemzeti Sportnak. – Egy intézményre lehetett kandidálni, én úgy döntöttem, hogy a Testnevelési Egyetemen szeretném megpróbálni. Három oka van annak, amiért azt gondoltam, testhezálló lehet a feladat. Az egyik az élsportolói múltam, a másik, hogy jelenleg a Nemzetközi Öttusaszövetség elnökségi tagjaként harmadik éve látok el sportdiplomáciai feladatokat, s a testület működésébe, vezetésébe is beleláthatok. Illetve a jogász végzettségem is sokat jelent, azt hiszem, ez most különösen hasznos lehet. A pályázatot beadtam, néhány héttel később érkezett a válasz: megkérdezték, elfogadom-e a kurátori tisztséget. Épp a kínai Kujjangban zajló öttusa-világbajnokságon voltam, onnan küldtem vissza az elfogadó nyilatkozatot. Hamarosan aztán érkezett még egy üzenet, amelyben már az elnöki pozícióra is felkérést kaptam. Örömmel éltem a lehetőséggel.

NÉVJEGY: GYENESEI LEILA SZÜLETETT: Kaposvár, 1986. április 22.

SPORTÁGA: öttusa

EDZŐI: Ácsné Gál Judit, Kulcsár Antal, Pálvölgyi Miklós

KLUBJAI: Alba Volán SC (2006–2013), Építők AC (1998–2013)

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: 2x világbajnok (2008, Budapest, váltó; 2011, Moszkva, váltó), 3x vb-2. (2011, Moszkva, csapat; 2012, Róma, csapat; 2013, Kaohsziung, váltó), vb-3. (2009, London, csapat), 3x Európa-bajnok (2010, Debrecen, váltó; 2011, Gillingham, csapat és váltó), Eb-2. (2008, Moszkva, váltó), 2x Eb-3. (2009, Lipcse, csapat; 2012, Szófia, csapat)

DÍJAI, ELISMERÉSEI: Junior Prima díj (2011), 4x az év magyar női öttusázója (2008, 2009, 2010, 2012)

– A Testnevelési Egyetem hétfőn tartott tanévnyitó-ünnepségén beszédében azt mondta, szívügye a TF. Miért?

– A sport miatt, hiszek az erejében. És nem kizárólag az élsportra gondolok, hanem a tömegsportra is, mert az egészséges társadalom megteremtése azon múlik, hogy meg tudjuk-e szerettetni mindenkivel a sportot. Jóval többről van szó, mint az élsportról, bár nekem is van ilyen múltam, jelenleg tömegsportot űzök. Tudom, ha rendszeresen mozgok, akkor fizikailag és lelkileg is jól érzem magam, könnyebben veszem a mindennapok jelentette akadályokat. A TF-nek óriási szerepe van a sport népszerűsítésében, sok minden más mellett ezért is rendkívül fontos intézmény. Sterbenz Tamás rektor úrral és a szenátussal már most jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, érzem a támogatásukat. Nekem nagyon fontos volt – és így is vállaltam az egészet –, hogy csapatként dolgozzunk együtt. Hiszem, csak így lehet nagy eredményeket elérni, ez az élet összes területén így van.

– Milyen elvárásokat fogalmaztak meg az újonnan felálló kuratóriummal szemben?

– Az elsődleges feladatunk az, hogy az egyetem működése zökkenőmentes és magas színvonalú legyen. A másik fontos teendőnk az, hogy a modellváltás óta eltelt öt évet átnézzük, és megvizsgáljuk, milyen pozitívumok, esetleg negatívumok történtek, hiszen ne felejtsük el: végső soron a magyar adófizetők pénzével gazdálkodik az intézmény. A teljes transzparenciában hiszek, hiszünk, szóval megígérhetem, hogy a csapatunk munkáját az átláthatóság fogja jellemezni.

– Szintén a tanévnyitón említette, hogy a tudományos élet helyreállításával visszatérünk Európába. Ezt kifejtené?

– A cél az, hogy az egyetemi élet újra független legyen, és a középpontban ne egy szűk elit, hanem a hallgatók, az oktatók, a tehetség és a tudás álljon. Ez az elv, a gyakorlat pedig – többek között – a visszatérés az Erasmus-programba.