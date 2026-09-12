Koman Vladimir: Nem lehet kiölni belőlem a győzelmi vágyat!

– Amikor bő egy év kihagyás után visszament az ugyancsak harmadosztályú Kelenbe, aligha gondolta, hogy megadatik még egy Újpest elleni meccs…

– Persze, hogy nem, de én olyan nagy jelentőséget azért nem tulajdonítok a mérkőzésnek. Érzékelem a „hájpot”, ami körülveszi, rám azért ez már annyira nem hat.

– Miért nem?

– Egyrészt, mert szerencsére megadatott néhány hasonló mérkőzés a karrieremben, másrészt egyszer már abbahagytam, hobbiként tértem csak vissza a Kelenbe, majd tavaly Dorogra. Úgy igazoltam oda, hogy amikor akarok, játszom, amikor nem akarok, nem, ebből lett aztán az, hogy minden meccsen kezdek, csapatkapitány vagyok, elég fontos a szerepem. Ez persze valahol jólesik, arra utal, hogy a bennem lakozó vezér nem marad észrevétlen, mert azért az edzők szeretik, ha van meghosszabbított kezük a pályán vagy az öltözőben, bár nekem ez már akkor is csak hobbi. A sportmúltamból és az alkatomból fakadóan viszont mindig nyerni akarok, ha a kislányaimmal játszom otthon, akkor is, ezt nem lehet kiölni belőlem. A szombati kupameccset is meg akarom nyerni, de nem kúszik bennem magasabbra az adrenalin, a kezdés előtt sem izgulok már, a fiataloknak ugyanakkor, akik most kóstolnak bele a felnőtt futballba, hatalmas lehetőség ez az ütközet, megmutathatják, mire képesek.

– El is várja tőlük, hogy tudásuk legjavát nyújtsák, nem?

– Persze. Az én alapállásom az, hogy játsszunk egy jót, és közben úgyis mindent megteszek a győzelemért, náluk viszont nem baj, ha a szezon meccseként tekintenek az összecsapásra. Jó erőpróba lesz, de saját magunkkal foglalkozunk elsősorban, az edzőnk, Tóth András is így készített fel bennünket.

– Lehetne akár a segítője is…

– Tavaly a pályaedzői feladatkört is elláttam, de nem fért össze a játékkal, nem éreztem magam komfortosan a kettős szerepben. Nem tudtam úgy edzeni, ahogy szerettem volna, és mert a jó játékot várják el tőlem Dorogon, maradtam „csak” futballista.

– A kupa sajátossága, hogy a kicsi megtréfálja olykor a nagyot, nyilván az ön karrierjében is előfordult, mondjuk, Olaszországban.

– Csak ilyenre emlékszem… Ezért sem vagyok oda a kupameccsekért. A nagy csapatnak sokszor nyűg elutazni a kicsihez, összeszedettnek lenni, koncentrálni… Mert ha nem úgy kezded a meccset és a kis csapat talál egy gólt, majd beáll „száz emberrel” védekezni, a nyomás csak nő, mert hát nem eshetsz ki. Előfordult szerintem a Samp­doriában is, hogy odamentünk az alacsonyabb osztályúhoz, mondtuk, tegyük oda magunkat, egyből mutassuk meg, ki a jobb, gyorsan zárjuk le a meccset, erre a harmadik percben kaptunk egy gólt és kezdődött a szenvedés. Mert ez szokott történni. Most éppenséggel örülnék neki, ha így lenne…

– Melyik karrierje legemlékezetesebb kupameccse?

– Iránból való, nem jó emlék. A Perszepolisz ellen játszottunk a Szepahannal elődöntőt, és mert a másik ágon jóval gyengébb, illetve második ligás csapatok találkoztak egymással, tudtuk, aki bejut, jó eséllyel kupagyőztes. A nyolcvannyolcadik percben megítéltek a javunkra egy tizenegyest, már dörzsöltem a kezem. A szokásos ítélet-végrehajtónk helyett azonban a csapatkapitány állt oda a labda mögé, aki amúgy hatos volt, fölérúgta, amitől annyira összezuhantunk, hogy a kilencvenegyedik percben kaptunk egy gólt és kiestünk. A legfájdalmasabb az egészben az, hogy a szezon végén a Perszepolisz a bajnokságban is megelőzött minket, egyetlen ponttal.

– A történetből is kiderül, hogy bejárta a világot. Tudja, hányadik klubja a Dorog?

– A Kelen és a Dorog azért már egy másik fejezete a pályafutásomnak, előttük biztosan akadt vagy tíz.

– Tizenkettő. A Dorog a tizennegyedik. Hol érezte magát a legjobban?

– Olaszországban és a Monacóban egyértelműen, de Irán volt a legkellemesebb meglepetés. Addig leginkább a hírekből értesülve csupa rosszat hallottam róla, aztán ott élve rájöttem, ez leginkább ellenpropaganda, a perzsák nagyon jó emberek.

– És melyik átigazolása az, amit utólag megbánt?

– Egyedül azt, amikor szerződést bontottam a Krasznodarral, mert a háttérben feltűnt egy klub, amelyikbe így ingyen eligazolhattam volna, csakhogy nem jött össze az üzlet. Aztán mindig vártam egy jobbra, de hoppon maradtam és kimaradt fél év. Azután jöttem haza a Diósgyőrbe újra felépíteni magam. Az a pauza érezhetően megtörte a karrieremet.

– Azért így is elég hosszú, az Egyiptomban vb-bronzot nyerő csapatból például elég kevesen rúgják már a labdát.

– Valóban, Németh Krisztián is abbahagyta a nyáron… Mit mondjak, felettünk is egész gyorsan eljárt az idő. Én is már csak a futball végtelen szeretete miatt játszom, no meg azért, hogy kondiban tartsam magam. Amíg élvezem, focizom. Ha majd egyszer nyűgnek érzem, nincs már kedvem edzésre menni, abbahagyom. Ám amíg az öltözői hangulat és a játék szeretete lecsal a pályára, ott leszek.

A tizenegyszeres Magyar Kupa-győztes Újpest újkori történetében is előfordult néhányszor, hogy alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben búcsúzott. Legutóbb épp az előző kiírásban: mindjárt az első fellépésén Kecskeméten kikapott hosszabbítást követően 3–2-re. Ugyancsak fájó lila-fehér emlék a 2018 decemberi, kaposvári kudarc, amikor a sorozat címvédőjeként szenvedett 1–0-s vereséget a második ligás Rákóczitól. Újabb hat évet visszalapozva pedig egy Kazincbarcika elleni búcsúra bukkanhatunk, 2–1-re nyert akkor az NB II-es együttes. A Megyeri útiak ezúttal semmit nem akarnak a véletlenre bízni, bevallottan motiváltan lépnek pályára Dorogon, a nyilvánvalóan szép számban megjelenő szurkolóikat megfelelő kiszolgálásban részesítve.

(G. D.) Újpesten nem kérnek a meglepetésből

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Pénteken játszották

FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III) 6–3

Szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Vasárnap

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)