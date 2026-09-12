„Jókor jön ez a kupameccs” – Feczkó Tamás mindenre választ kap

Csak néhány nap állt Feczkó Tamás rendelkezésére ahhoz, hogy képet kapjon a DVTK futballistáiról, és eldöntse, kikre számít az első tétmérkőzésén. A miskolciak hétfő este az NB II 7. fordulójának záró mérkőzésén 2–1-es vereséget szenvedtek Székesfehérváron a Videotontól, kedd délután pedig már a 49 éves szakember tartotta az edzést. Az ellenfél szombat délután ismét a Vidi lesz, ám a találkozóra ezúttal Diósgyőrben kerül sor, a tét pedig a továbbjutás a Magyar Kupa legjobb 32 együttese közé.

„Nagyon tetszik, hogy az edzéseken mennyire motiváltan és jól dolgoztak a srácok – idézi a DVTK hivatalos honlapja Feczkó Tamást. – Nagyon bízom benne, hogy amit hét közben láttam, az visszaköszön a hétvégi mérkőzésen, és olyan arcát mutatja a csapat, amit az elmúlt időszakban kevesebbszer. Nagyon fontos volt, hogy minden játékhelyzetre megfelelő megoldási kulcsot találjunk, ezenkívül a csapatrészeket hangoltuk össze. A játékosok nagyon fogékonyak voltak, semmit sem kellett többször elmondani, hanem mi megmutattuk, és ők megvalósították. Pető Tamás nagyon jól összerakta a Videotont, amely már tavasszal is jól szerepelt, az ősszel viszont akadt néhány mérkőzése, amikor nem volt szerencséje. A játékosállományt tekintve az első három csapat közé sorolom a Vidit, biztosan versenyben lesz a feljutásért. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de mindegy is, hogy ki jön a DVTK Stadionba, mert hazai pályán bárki ellen csak a győzelem elfogadható.”

A diósgyőri klub az előző idényben a negyeddöntőig jutott a Magyar Kupában, a Budapest Honvédtől elszenvedett vereséggel (0–1) búcsúzott a sorozattól, míg a Videoton egy fordulóval korábban, a legjobb tizenhat között esett ki, az ETO otthonában kapott ki 2–0-ra. Egyik csapat számára a kupaszereplés ezúttal ennél is hamarabb véget ér, Feczkó Tamás természetesen arra készül, hogy a DVTK ünnepelhet a végén.

„A továbbjutás a legfontosabb célunk, és ha lehetséges, kilencven perc alatt szeretnénk kivívni – szögezte le a szakvezető. – Emellett a stábnak és a játékosoknak is fontos, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a mérkőzésen, kire lehet építeni a bajnokságban. Most mindenki megmutathatja, hogy mi alapján tart igényt több játékpercre. Jókor jön ez a kupameccs, mert több olyan kérdés van, amelyre választ kapunk.”

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Pénteken játszották

FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III) 6–3

Szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Vasárnap

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)