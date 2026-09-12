Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene



Nem volt Fortuna a DEAC-cal, amikor kisorsolták a Magyar Kupa 3. fordulóját: a debreceni egyetemi csapat a sorozat címvédőjével, a Ferencvárossal találkozik szombaton. Talán nem járunk messze az igazságtól, amikor azt írjuk, az NB III-as csapat csak könnyebb riválist kaphatott volna, ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy az ország legnépszerűbb együttese ellen pályára lépni mindig rang, arról nem beszélve, hogy a televízió is közvetíti az összecsapást. A DEAC-nál az előző idényben okkal lehettek büszkék arra a menetelésre, amely a kupában a legjobb tizenhat csapat között ért véget (az NB II-es Soroksár nyert Debrecenben 1–0-ra Lovrencsics Balázs 81. percben szerzett góljával…), ezúttal már az is földöntúli bravúrral érne fel, ha az FTC-t sikerülne megszorongatni, főként, ha esetleg búcsúztatni is.

„Talán soha vissza nem térő lehetőség ez a játékosainknak, a Ferencváros ellen futballozhatnak, ráadásul a televíziónak köszönhetően az ország nagy nyilvánossága előtt – kezdte a beszélgetést a DEAC vezetőedzője, Kondás Elemér. – A Fradi ott van az Európa-liga csoportkörében, vagyis a nemzetközi porondon is sikeres, ilyen szintet képviselő labdarúgók ellen ritkán adatik meg játszani. Amikor augusztusban kisorsolták ezt a kupakört, nyilván láttuk, milyen ellenfeleket kaphatunk, és bár a Ferencvárosnál csak könnyebbek voltak, ha már élvonalbeli csapat lesz a vetélytárs, nem bánkódunk amiatt, hogy a Fradit fogadhatjuk. Emlékszem, annak idején játékosként nem volt egyszerű a Fradi ellen játszani – főleg nem idegenben… –, és később, edzőként is különleges volt a párharc: motiválásra sohasem volt szükség, ám garantálható volt az is, hogy nagy közönség előtt futballozhatunk. Elmondtam a futballistáinknak, nyomás nélkül játszhatnak, ugyanakkor elvárom tőlük, hogy bátrak legyenek, mutassák meg, milyen csapat a miénk! Rengeteg olyan meccset láttunk már, amelyen úgymond borult a papírforma, ebben a sorozatban nem példa nélküli, hogy az alacsonyabb osztályban szereplő csapat jut tovább, de jól tudjuk, mi a realitás. A Ferencvárosnak sok olyan futballistája van, aki képes eldönteni a meccset, ám ha valaki pályára lép, nem lehet más a célja, mint a győzelem. Mindezek ellenére azt mondom, az eredmény másodlagos, ha mellette olyan teljesítményt nyújtunk, ami elvárható a csapatunktól.”

A DVSC-vel kétszeres bajnok (2012, 2014), valamint kétszeres Magyar Kupa-győztes (2012, 2013) Kondás Elemér egyébként éppen a beszélgetés napján, pénteken ünnepelte a 63. születésnapját, gyanítható, az igazi ajándék az lenne neki, ha a DEAC szombaton méltó ellenfele lenne a Ferencvárosnak. Edzőként jó néhány emlékezetes zöld-fehérek elleni találkozónak lehetett a részese, amikor arra kértük, néhányat idézzen fel, nem kellett sokat gondolkodnia.

„Több mint tizenöt esztendeje már, hogy hét fordulóval a bajnokság befejezése előtt a Loki vezetőedzőjének neveztek ki, és miután a Vasast öt-kettőre, az MTK-t pedig három-egyre legyőztük, a harmadik meccset a Ferencváros otthonában játszottuk. Adamo Coulibaly góljával egészen a hajráig vezettünk, aztán Mirszad Mijadinoszki öngólt fejelt, a vége egy-egy lett, és mert jól teljesítettünk abban a hét fordulóban, szerződést kaptam a következő idényre. A leginkább kedves emlék az a találkozó, amit még az Oláh Gábor utcai stadionban játszottunk, és remek hangulatban, nagyon jól futballozva nyertünk négy-egyre. Nem maradhat ki a felsorolásból az a mérkőzés sem, amikor az NB II-es Kisvárda vezetőedzője voltam, egy-nullás győzelmet arattunk, de a helyzetek alapján nagyobb is lehetett volna a különbség!”

Vissza a jelenbe: vajon milyen lehet a mostani, 13 órakor kezdődő szombati párharc? Nagy az érdeklődés, pénteken kora délután már csupán huszonegy szabad jegy volt, vagyis a telt ház garantálva van.

„A bajnokságot úgy kezdtük, ahogy szerettük volna, az első négy meccset megnyertük, majd jött a hétközi forduló, döntetlenre végeztünk a Kisvárda megerősített második csapatával. Utána hazai pályán hiába vezettünk és voltak lehetőségeink a Gödöllő ellen, az ellenfelünk kétszer kontrázott és kikaptunk, legutóbb pedig Mátészalkán ikszeltünk, miután nulla-nullánál tizenegyest hibáztunk. Nem zárható ki, hogy a játékosok figyelme az utóbbi időben a Ferencváros elleni kupameccs körül forgott, ettől függetlenül a cél az, hogy megnyerjük a bajnokságot, feljussunk az NB II-be – erre látok esélyt, ám sokat kell tenni érte! Megpróbáljuk szombaton a legjobbunkat adni, de azért látni kell: a mostani Fradi sokkal jobb annál, mint amelyiket néhány évvel ezelőtt az Iváncsa búcsúztatott a sorozattól.”

A Ferencváros labdarúgói az idény ezen szakaszában hármas terhelésnek vannak kitéve, a bajnokságban, a Magyar Kupában és az Európa-ligában is pályára lépnek. A szombati kupamérkőzést csütörtökön a Celtic elleni összecsapás követi Glasgow-ban, aztán vasárnap Nyíregyházán játszanak. Borbély Balázs vezetőedzőnek sakkoznia kell a labdarúgók játékperceivel. A bajnokság első fordulójában, a Twente (2–2) elleni hazai visszavágó előtt alaposan felforgatta a csapatát, a vége Pakson 4–2-es vereség lett, később viszont legfeljebb két-három helyen változtatott, és ez bevált. Valószínűsíthető, hogy az Újpest elleni derbi kezdő tizenegyéből hat-hét futballista Debrecenben is lehetőséget kap, de bekerülhet a szlovák válogatott Matús Bero, Jonathan Levi, Franko Kovacevic, valamint a kétszer csereként már lehetőséget kapó Veljko Birmancsevics is.

(Z. A.) Fotó: Szabó Miklós Sakkozni kell a zöld-fehéreknél az összeállítással

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Pénteken játszották

FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III) 6–3

Szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Vasárnap

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)