Nyíregyháza: cseh támadóval tárgyal a klub – NS-infó





Információink szerint a Nyíregyháza NB I-es labdarúgócsapata még egy átigazolást tervez támadó posztra, miután a héten bejelentette, hogy szerződést bontott nigériai csatárával, Bright Edomwonyival.

Úgy tudjuk, a héten már Nyíregyházán járt a 27 éves, jelenleg klub nélküli Christian Frydek. Pénteken egy osztrák játékos lehetséges érkezéséről írtunk, de mostanra kiderült, hogy Frydekkel tárgyal a Szpari. Ezt csehországi forrásaink is megerősítették, de még nem született megállapodás, más országból is van ajánlata a támadónak, ugyanakkor a nyíregyházi szakmai stáb is javasolja a szerződtetését.

Frydek legutóbb a cseh Baník Ostrava kölcsönjátékosaként az indonéz Garudayaksa csapatában futballozott, de a nyáron mindkét klubtól távozott, jelenleg szabadon igazolható. Frydek több cseh klubban megfordult, a leghosszabb időt a Slovan Liberecben töltötte 2021 és 2025 között, melynél 100 tétmeccsen 12 gólt és 13 gólpasszt ért el.

Információink szerint rajta kívül egy másik légiós is érkezett a napokban Nyíregyházára, a 2008-as születésű nigériai középpályás, Hassan Waris Olakunle, aki az NB III-as második csapathoz csatlakozott.

Hassan Waris Olakunle (jobbra) és menedzsere – a középpályás a Nyíregyháza NB III-as csapatához érkezett (Fotó: instagram.com/

Ha Frydek szerződést kapna, az NB I-ben jövő héten, a Ferencváros elleni hazai meccsen mutatkozhatna be, ma a Magyar Kupában lép pályára a Nyíregyháza, az NB III-as Majosi SE vendégeként.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Máté Csaba (Paksi FC, legutóbb kooperációs kölcsönben Szentlőrincen), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Marko Regza (lett, Hradec Králové – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Christian Frydek (cseh-német, Banik Ostrava – Csehország, legutóbb kölcsönben Garudayaksa FC – Indonézia, szabadon igazolható)

Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (északmacedón, szabadon igazolható), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Bese Balázs (szabadon igazolható), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Bright Edomwonyi (nigériai, szabadon igazolható), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként), Oláh Benjámin (Szentlőrinc)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bojan Szankovics (szerb-horvát)