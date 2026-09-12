Női kézi BL: esélyesként lép pályára hazai pályán a Győr és az FTC is



GYŐZELEMRE GYŐZELEM: a múlt hétvégén megnyerte első meccsét a Bajnokok Ligájában az ETO és a Ferencváros is, majd a hétközi bajnokin is két-két ponttal gazdagodott a kisalföldi és a fővárosi együttes. A győriek az MTK otthonában arattak 37–28-as sikert, a találkozón már játszhatott a sérüléséből felépülő Dione Housheer, valamint a szülés után visszatérő Estelle Nze Minko.

Az ETO a dán Nyköbing Falster Handbolklubot fogadja az Audi Arénában, ez a csapat az utóbbi években sűrűn vendégeskedik Magyarországon. A 2023–2024-es idényben a BL-ben oda-vissza kikapott a Ferencvárostól, míg az előző évadban az Esztergommal találkozott az Európa-ligában. Dániában hazai győzelem született, a Duna partján azonban tíz góllal nyertek az esztergomiak. Az ETO-val eddig kétszer találkoztak, még a 2017–2018-as évad során, akkor oda-vissza győri siker született – előbb kilenc, majd nyolc góllal bizonyultak jobbnak a zöld-fehérek.

Ezúttal is a magyar együttes a favorit, ugyanakkor a dánok meglepetéssel nyitottak, 27–27-es döntetlent értek el egy másik dán klub, az erősebb keretű Odense ellen.

„Nagyszerű érzés volt újra a csapattal lenni és ismét mérkőzésen játszani, hiszen végső soron ez az egésznek a lényege. Nagyon jól éreztem magam az MTK ellen – idézi az ETO honlapja Dione Housheert, aki pályafutása során megfordult a Nyköbingben. – Mindig különleges érzés a korábbi csapatom ellen játszani. Van benne valami plusz, és persze szeretném legyőzni őket. Ez lesz az első hazai BL-mérkőzésünk, úgyhogy már alig várjuk, hogy a szurkolóink előtt játszhassunk. A Nyköbing nagyon gyors kézilabdát játszik, ezért sok gólra és nagy iramra számítok, izgalmas találkozót várok.”

Az FTC a sikeres BL-nyitányt (29–20-as győzelem Podgoricában) követően Balatonbogláron nyert a NEKA ellen 39–22-re. Az elitligában a szlovén bajnok Krim érkezik Érdre, a két csapatnak ez lesz a 22. egymás elleni tétmérkőzése, az elsőt még harminc évvel ezelőtt, 1996-ban vívták, 27–24-re nyert az FTC. A Krim kilencmeccses nyeretlenségi szériája tavaly november óta tart a BL-ben, legutóbb a CSM Bucuresti ellen kapott ki nyolc góllal úgy, hogy a fél­időben még kettővel vezetett.

„Már nagyon várom az első hazai BL-meccsünket. Ellenfélként több alkalommal is jártam az érdi arénában, nehéz terep, fergeteges szurkolókkal. Már nagyon szeretném megtapasztalni ezt FTC-játékosként, és persze nyerni akarunk” – fogalmazott Anna Kristensen.

A dán kapus védéseire szüksége lesz a Ferencvárosnak, múlt vasárnap az EHF statisztikái alapján 44 százalékos hatékonysággal hárított.

Per JOHANSSON, a Győr edzője: – Arra számítunk, hogy a Nyköbing gyors, ugyanakkor technikás kézilabdát játszik, emellett a hét hat elleni támadójátékukra is külön figyelmet kell fordítanunk. Az idény elején már több mérkőzésen is eredményesen alkalmazták ezt a taktikai elemet, így nagyon alaposan fel kell készülnünk. A Ferencváros és a Podravka ellen is jól működött a védekezésünk, szeretném, ha ezen a téren most is tudnánk egy újabb lépést tenni előre. Jesper JENSEN, az FTC edzője: – Elégedettséggel tölt el, hogy győzelemmel kezdtük a BL-t, mert tavaly beragadtunk a rajton. Szeretnénk szombaton továbbvinni ezt a jó szériát, természetesen felkészülünk a Krimből, és megfelelő teljesítményt nyújtanánk szurkolóink előtt. EZT VÁRJÁK AZ EDZŐK

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

2026. szeptember 12.

16.00: CSM Bucuresti (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

16.00: FTC-Toyota Kovács–Krim Ljubljana (szlovén)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Borussia Dortmund (német)

2026. szeptember 13.

16.00: Team Esbjerg (dán)–HB Sola (norvég)

B-CSOPORT

2. FORDULÓ

2026. szeptember 12.

16.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Storhamar HE (norvég)

18.00: Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán)

2026. szeptember 13.

Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)

Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)

