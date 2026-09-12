Nemzeti Sportrádió

Anno még Christoph Daum is felfigyelt a most visszavonuló Bőle Lukácsra

V. GY.V. GY.
2026.09.12. 09:53
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Bőle Lukács a Ferencvárossal bajnokságot is nyert (Fotó: NS-archív)
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NB I játékossors Bőle Lukács
Hosszú profi pályafutás végére tett pontot Bőle Lukács: a 36 éves, korábbi élvonalbeli szélső egészségügyi okokból vonul vissza, s attól a csapattól, a Kaposvári Rákóczitól búcsúzik, ahol nevelkedett és először játszott az élvonalban.


ELREPÜLT AZ IDŐ, ugyanakkor tizenhét év mégis hosszú, hiszen ahogy kikopott, úgy fel is nőtt egy új generáció a magyar futballban. Az NB I-ben 2009-ben bemutatkozó Bőle Lukács számára a csaknem két évtized sok emlékezetes, de sok feledést érdemlő pillanatot is tartogatott.

 „Tizenhét évvel ezelőtt a Kaposvári Rákócziban mutatkoztam be az élvonalban – mondta megkeresésünkre a Marcaliban született, játékoskarrierjétől búcsúzó futballista. – Diósgyőrben a DVTK elleni találkozón tizenkilenc évesen csereként léptem pályára, ám nem csupán emiatt maradt emlékezetes a mérkőzés, azért is, mert Nikolics Nemanja három góljával győztünk.” 

Bőle Lukács öt éven át szolgálta a Rákóczit, majd engedve a csábításnak Romániába, a CSMS Iasihoz igazolt. Két év alatt meghatározó játékosa lett a csapatnak, szerepelt az Európa-ligában is, teljesítményére több klub felfigyelt, sőt, az akkori román szövetségi kapitány, a német Christoph Daum is szívesen látta volna a válogatottban.

 „Sokat köszönhetek a román klubnak, jól éreztem magam Jászvásárban, ott váltam igazán felnőtt labdarúgóvá, jól is ment a játék, úgyhogy szép emlékekkel távoztam s tértem haza a Ferencvároshoz – mondta a légiósévekkel kapcsolatban a játékos. – A Fradival az első évben tagja lehettem az ezüst-, majd a kétszer aranyérmet nyerő csapatnak. Szép emlékek kötnek Zalaegerszeghez is, a ZTE-nél csupán fél idényt töltöttem kölcsönjátékosként, de igazán eredményes futballt produkálva a kiesőről a hetedik helyig verekedte fel magát a csapat a tabellán. Közel áll még a szívemhez Paks is, mert nagyon jó közösségbe érkeztem, ami az eredményekben is megmutatkozott. Pályafutásom végéhez közeledve Kaposváron telepedtem le a családommal, feleségemmel és két gyönyörű lányommal. Célom volt, hogy segítsek a Rákóczinak megnyerni a bajnokságot, s a csapat feljuthasson a másodosztályba, ám sajnos ez nem jött össze, sőt a sérülések miatt pályára sem tudtam lépni. Májusban műteni kellett a térdem, ebben Reha Gábor doktor úr, a Ferencváros orvosa segített. Az operáció után úgy éreztem, eljött a pillanat, hogy befejezzem a pályafutásom. A profi labdarúgástól biztosan elszakadok, ám az aktív sport a mindennapi életem része marad. Nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak, és mindazoknak, akik segítették a karrieremet.”    

 

NB I játékossors Bőle Lukács
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