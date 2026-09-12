Nemzeti Sportrádió

Völgyi Péter: Nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
2026.09.12. 09:53
null
Völgyi Péter (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
Címkék
Völgyi Péter női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
Völgyi Péter szövetségi kapitány szerencsésnek érzi magát, hogy a jelenlegi kerettel és stábbal dolgozhat, s úgy véli, a remek világbajnoki szereplést követően két év múlva lehet a megfelelő korban mostani együttese.

– A hazautazás előtt vagyunk, de a világbajnokság számunkra már befejeződött, a válogatott a nyolcadik helyen zárt három győzelemmel és két vereséggel – hogyan értékeli a tornát?     
– Összességében nagyon elégedettek vagyunk a szereplésünkkel – válaszolta a Nemzeti Sportnak, még a berlini repülőtéren Völgyi Péter szövetségi kapitány. – Küzdöttünk sérülésekkel a felkészülés során, emiatt rövid idő alatt át kellett alakítanunk a csapat szerkezetét és stílusát. A cél az volt, hogy még több labdát juttassunk el a centereinkhez, ez szerintem jól sikerült. A céljainkat elértük. 

– Pedig nem indult jól a vb, a franciáktól súlyos, negyvenhat pontos vereséget szenvedtek el a nyitányon.   
– Az a meccs gyakorlatilag még része volt a felkészülésnek, s bár nagy pofonba szaladtunk bele, megadta a ritmusát a tornának. Ezután meccsről meccsre előre tudtunk lépni. A Nigéria elleni találkozó volt a sorsdöntő, hiszen a többi eredmény ismeretében tudtuk, hogy az ellenük megszerezhető győzelem továbbjutást ér. Az, hogy ezután Dél-Korea és Japán következett egymás után, külön szerencse, hiszen egyforma stílusú együttesek, így gyakorlatilag egyszer kellett felkészülni és csak apró változtatásokkal élni Japán ellen.

– Az első mérkőzés, amelyet huszonnyolc év után vívott meg a válogatott világbajnokságon, súlyos csapásnak is felfogható lett volna. Milyen állapotba került a csapat? Mennyire kellett lelkileg rendbe tenni a társaságot?
– Nem rogytunk meg, tulajdonképpen kalkuláltunk ezzel a vereséggel. Kellett ez a meccs és a pofon, hogy egyáltalán úgymond megérkezzünk a világbajnokságra.     

– A negyeddöntőben az Egyesült Államok is átrohant rajtunk, ötvenkét pontos vereség lett a vége. Ezt hogyan élte meg?
– Sajnos erre az összecsapásra fizikailag és fejben is elfáradtunk. Nyilvánvaló volt, hogy csapatszinten extra teljesítmény kellett volna ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ legjobbjával. Ez csak néhány percre sikerült, s ugyan akadtak momentumaink, nem voltunk egy súlycsoportban velük. 

Kapcsolódó tartalom

Rátgéber László: Szenzációs teljesítmény, az összes vb-meccsből profitáltunk

„Próbáltam úgy nézni ezt a vb-t, mint egy sportszerető ember, de őszintén bevallom, hogy sportszakemberként is elkezdtem élvezni a mérkőzéseket...”

Juhász Dorka: Túlszárnyaltuk az elvárásokat

Völgyi Péter: Felálltunk a franciák elleni nagy pofonból...

Károlyi Andrea: Balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel

A 150-szeres válogatott Károlyi Andrea szerint tovább kell erősödnie az európai porondon a magyar női kosárlabda-válogatottnak

Ez más szint: a magyar válogatott nem tudta megszorongatni a címvédőt a negyeddöntőben

A 100 pont fölé jutó amerikai csapat bizonyította, miért a világ egyik legjobbja, a mieink a nyolc között búcsúztak a női kosárlabda-világbajnokságon.

– Történelmi szereplés a nyolcadik hely, legutóbb negyven évvel ezelőtt volt rá példa. Mit jelent ez önnek? 
– Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a szituációban ezzel a csapattal és stábbal dolgozhatok együtt, mert mindennek klappolnia kellett ehhez az eredményhez. A jövőre nézve fontos, a megteremtett értékeket bővítsük, s kihozzuk az együttesből a legtöbbet. Fiatalok is rugdossák az ajtót, azt gondolom, a keret két év múlva lesz a legjobb korban. Ezen a tornán emberileg és szakmailag is  léptünk egy nagyot előre, de tovább kell folytatni az építkezést. Fontos, hogy jól sikerüljön a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező, hogy ott legyünk a kontinensbajnokságon és egy ottani jó szerepléssel az olimpiai kvalifikációs tornán.

– Mindkét aranyvárományossal játszottunk, testközelből láthattuk, milyen erős a francia és az amerikai csapat. Ön szerint melyik örülhet vasárnap este?
– A francia együttes jóval szervezettebb, elsősorban védekezésben, megvannak azok a kvalitások a játékosokban, hogy ne jöjjenek zavarba az amerikai szupersztárok ellen sem. Ugyanakkor az amerikaiakra jellemző, hogy a nagy tornákon az idő előrehaladtával egyre jobban játszanak. Kíváncsi leszek, tényleg ez a párosítás lesz-e a fináléban, egy picivel esélyesebbnek látom a franciákat, lehet, hogy végre eljött az ő idejük. 

Kosárlabda
2 órája

Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n

A második helyen Juhász Dorka, a harmadikon Takács-Kiss Virág végzett.

 

Hazatérés illusztris társaságban

A csütörtöki, amerikaiak elleni negyeddöntős vereséggel véget ért a mieink számára a világbajnokság érdemi része, ám a napot egy jó hangulatú vacsorával zárta a delegáció. Báder Márton, az MKOSZ elnöke meghívta a csapatot a szállodától negyedórányi sétára található olasz étterembe, s néhány mondattal gratulált a csapatnak, a stábnak, a segítőknek a fantasztikus szerepléshez. Együttesünk péntek reggel kilenckor hagyta el a csapathotelt, majd nem sokkal ebéd után meg is érkezett Budapestre. Felszállás előtt kiderült, hogy a járattal repül haza Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Krasznahorkai László Nobel-díjas író – kitüntető társaság. Forsthoffer Ágnessel közös fotó is készült, majd a budapesti érkezéskor a válogatottat virágcsokorral köszöntötte a hazai szövetség.

Fotó: MKOSZ

 

 

Völgyi Péter női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Olvasóinknál Lelik Réka volt a magyar válogatott legjobb játékosa a női kosárlabda-vb-n

Kosárlabda
2 órája

Rátgéber László: Szenzációs teljesítmény, az összes vb-meccsből profitáltunk

Kosárlabda
18 órája

Juhász Dorka: Túlszárnyaltuk az elvárásokat

Kosárlabda
20 órája

Károlyi Andrea: Balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel

Kosárlabda
Tegnap, 8:55

Értékelje a női kosárlabda-válogatott játékosainak világbajnoki teljesítményét!

Kosárlabda
Tegnap, 8:27

Keretes szerkezet – S. Tóth János jegyzete

Kosárlabda
2026.09.10. 23:54

A franciák és a spanyolok sima győzelemmel jutottak be a négy közé a női kosár-vb-n; a belgák kiestek

Kosárlabda
2026.09.10. 22:25

Ez más szint: a magyar válogatott nem tudta megszorongatni a címvédőt a negyeddöntőben

Kosárlabda
2026.09.10. 13:07