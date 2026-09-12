Völgyi Péter: Nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel

– A hazautazás előtt vagyunk, de a világbajnokság számunkra már befejeződött, a válogatott a nyolcadik helyen zárt három győzelemmel és két vereséggel – hogyan értékeli a tornát?

– Összességében nagyon elégedettek vagyunk a szereplésünkkel – válaszolta a Nemzeti Sportnak, még a berlini repülőtéren Völgyi Péter szövetségi kapitány. – Küzdöttünk sérülésekkel a felkészülés során, emiatt rövid idő alatt át kellett alakítanunk a csapat szerkezetét és stílusát. A cél az volt, hogy még több labdát juttassunk el a centereinkhez, ez szerintem jól sikerült. A céljainkat elértük.

– Pedig nem indult jól a vb, a franciáktól súlyos, negyvenhat pontos vereséget szenvedtek el a nyitányon.

– Az a meccs gyakorlatilag még része volt a felkészülésnek, s bár nagy pofonba szaladtunk bele, megadta a ritmusát a tornának. Ezután meccsről meccsre előre tudtunk lépni. A Nigéria elleni találkozó volt a sorsdöntő, hiszen a többi eredmény ismeretében tudtuk, hogy az ellenük megszerezhető győzelem továbbjutást ér. Az, hogy ezután Dél-Korea és Japán következett egymás után, külön szerencse, hiszen egyforma stílusú együttesek, így gyakorlatilag egyszer kellett felkészülni és csak apró változtatásokkal élni Japán ellen.

– Az első mérkőzés, amelyet huszonnyolc év után vívott meg a válogatott világbajnokságon, súlyos csapásnak is felfogható lett volna. Milyen állapotba került a csapat? Mennyire kellett lelkileg rendbe tenni a társaságot?

– Nem rogytunk meg, tulajdonképpen kalkuláltunk ezzel a vereséggel. Kellett ez a meccs és a pofon, hogy egyáltalán úgymond megérkezzünk a világbajnokságra.

– A negyeddöntőben az Egyesült Államok is átrohant rajtunk, ötvenkét pontos vereség lett a vége. Ezt hogyan élte meg?

– Sajnos erre az összecsapásra fizikailag és fejben is elfáradtunk. Nyilvánvaló volt, hogy csapatszinten extra teljesítmény kellett volna ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ legjobbjával. Ez csak néhány percre sikerült, s ugyan akadtak momentumaink, nem voltunk egy súlycsoportban velük.