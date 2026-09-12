Völgyi Péter: Nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel
– A hazautazás előtt vagyunk, de a világbajnokság számunkra már befejeződött, a válogatott a nyolcadik helyen zárt három győzelemmel és két vereséggel – hogyan értékeli a tornát?
– Összességében nagyon elégedettek vagyunk a szereplésünkkel – válaszolta a Nemzeti Sportnak, még a berlini repülőtéren Völgyi Péter szövetségi kapitány. – Küzdöttünk sérülésekkel a felkészülés során, emiatt rövid idő alatt át kellett alakítanunk a csapat szerkezetét és stílusát. A cél az volt, hogy még több labdát juttassunk el a centereinkhez, ez szerintem jól sikerült. A céljainkat elértük.
– Pedig nem indult jól a vb, a franciáktól súlyos, negyvenhat pontos vereséget szenvedtek el a nyitányon.
– Az a meccs gyakorlatilag még része volt a felkészülésnek, s bár nagy pofonba szaladtunk bele, megadta a ritmusát a tornának. Ezután meccsről meccsre előre tudtunk lépni. A Nigéria elleni találkozó volt a sorsdöntő, hiszen a többi eredmény ismeretében tudtuk, hogy az ellenük megszerezhető győzelem továbbjutást ér. Az, hogy ezután Dél-Korea és Japán következett egymás után, külön szerencse, hiszen egyforma stílusú együttesek, így gyakorlatilag egyszer kellett felkészülni és csak apró változtatásokkal élni Japán ellen.
– Az első mérkőzés, amelyet huszonnyolc év után vívott meg a válogatott világbajnokságon, súlyos csapásnak is felfogható lett volna. Milyen állapotba került a csapat? Mennyire kellett lelkileg rendbe tenni a társaságot?
– Nem rogytunk meg, tulajdonképpen kalkuláltunk ezzel a vereséggel. Kellett ez a meccs és a pofon, hogy egyáltalán úgymond megérkezzünk a világbajnokságra.
– A negyeddöntőben az Egyesült Államok is átrohant rajtunk, ötvenkét pontos vereség lett a vége. Ezt hogyan élte meg?
– Sajnos erre az összecsapásra fizikailag és fejben is elfáradtunk. Nyilvánvaló volt, hogy csapatszinten extra teljesítmény kellett volna ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ legjobbjával. Ez csak néhány percre sikerült, s ugyan akadtak momentumaink, nem voltunk egy súlycsoportban velük.
– Történelmi szereplés a nyolcadik hely, legutóbb negyven évvel ezelőtt volt rá példa. Mit jelent ez önnek?
– Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a szituációban ezzel a csapattal és stábbal dolgozhatok együtt, mert mindennek klappolnia kellett ehhez az eredményhez. A jövőre nézve fontos, a megteremtett értékeket bővítsük, s kihozzuk az együttesből a legtöbbet. Fiatalok is rugdossák az ajtót, azt gondolom, a keret két év múlva lesz a legjobb korban. Ezen a tornán emberileg és szakmailag is léptünk egy nagyot előre, de tovább kell folytatni az építkezést. Fontos, hogy jól sikerüljön a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező, hogy ott legyünk a kontinensbajnokságon és egy ottani jó szerepléssel az olimpiai kvalifikációs tornán.
– Mindkét aranyvárományossal játszottunk, testközelből láthattuk, milyen erős a francia és az amerikai csapat. Ön szerint melyik örülhet vasárnap este?
– A francia együttes jóval szervezettebb, elsősorban védekezésben, megvannak azok a kvalitások a játékosokban, hogy ne jöjjenek zavarba az amerikai szupersztárok ellen sem. Ugyanakkor az amerikaiakra jellemző, hogy a nagy tornákon az idő előrehaladtával egyre jobban játszanak. Kíváncsi leszek, tényleg ez a párosítás lesz-e a fináléban, egy picivel esélyesebbnek látom a franciákat, lehet, hogy végre eljött az ő idejük.
|Hazatérés illusztris társaságban
A csütörtöki, amerikaiak elleni negyeddöntős vereséggel véget ért a mieink számára a világbajnokság érdemi része, ám a napot egy jó hangulatú vacsorával zárta a delegáció. Báder Márton, az MKOSZ elnöke meghívta a csapatot a szállodától negyedórányi sétára található olasz étterembe, s néhány mondattal gratulált a csapatnak, a stábnak, a segítőknek a fantasztikus szerepléshez. Együttesünk péntek reggel kilenckor hagyta el a csapathotelt, majd nem sokkal ebéd után meg is érkezett Budapestre. Felszállás előtt kiderült, hogy a járattal repül haza Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Krasznahorkai László Nobel-díjas író – kitüntető társaság. Forsthoffer Ágnessel közös fotó is készült, majd a budapesti érkezéskor a válogatottat virágcsokorral köszöntötte a hazai szövetség.