Evenepoel győzelemmel melegített a világbajnokságra
Nagyjából egy hét múlva kezdődik Montréalban a világbajnokság, így a szokottnál erősebb mezőny gyűlt össze a World Tour-sorozatba tartozó kanadai viadal 15. kiírására. A 206 kilométeres táv utolsó ötöde kifejezetten izgalmasan alakult: az idei Tour de France-on negyedik Paul Seixas korai támadása ugyan sikertelen volt, de tíz kilométerre a céltól öten el tudtak szakadni a mezőnytől. Az utolsó emelkedőn tovább rostálódott az élboly, Evenepoel tempóját csak az olasz Giulio Ciccone és a dán Anthon Charmig tudta tartani, végül utóbbi is leszakadt.
Evenepoel és Ciccone sprintversenyét előbbi nyerte, aki pályafutása 78. és idei 11. sikerét aratta, harmadikként Charmig ért célba. A spanyol Juan Ayuso, aki a tízbe kerülésért küzdött, a befutóban csúnya balesetet szenvedett, végül fájdalmai ellenére fel tudott állni, és gyalogosan a kerékpárját tolva ment át a célvonalon.
Evenepoelnak reális esélye van arra, hogy a jövő vasárnap kezdődő vb-n megismételje párizsi bravúrját, amikor a 2024-es olimpián megnyerte az egyéni időfutamot és a mezőnyversenyt is. A 26 éves bringás időfutamban sorozatban negyedik diadalára hajt majd, míg mezőnyversenyben 2022-ben állhatott a dobogó tetejére, tavaly pedig második lett az ezúttal sérülés miatt biztosan hiányzó szlovén Tadej Pogacar mögött.
(MTI)