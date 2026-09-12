Evenepoel győzelemmel melegített a világbajnokságra

Nagyjából egy hét múlva kezdődik Montréalban a világbajnokság, így a szokottnál erősebb mezőny gyűlt össze a World Tour-sorozatba tartozó kanadai viadal 15. kiírására. A 206 kilométeres táv utolsó ötöde kifejezetten izgalmasan alakult: az idei Tour de France-on negyedik Paul Seixas korai támadása ugyan sikertelen volt, de tíz kilométerre a céltól öten el tudtak szakadni a mezőnytől. Az utolsó emelkedőn tovább rostálódott az élboly, Evenepoel tempóját csak az olasz Giulio Ciccone és a dán Anthon Charmig tudta tartani, végül utóbbi is leszakadt.

Evenepoel és Ciccone sprintversenyét előbbi nyerte, aki pályafutása 78. és idei 11. sikerét aratta, harmadikként Charmig ért célba. A spanyol Juan Ayuso, aki a tízbe kerülésért küzdött, a befutóban csúnya balesetet szenvedett, végül fájdalmai ellenére fel tudott állni, és gyalogosan a kerékpárját tolva ment át a célvonalon.

😬 𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗦𝗘𝗜𝗫𝗔𝗦 🇫🇷 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗟𝗟𝗜 𝗧𝗢𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗣𝗥𝗜𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗕𝗘𝗖 🇨🇦🩹



🤕 Enorme vague totalement involontaire de notre pépite 💎 qui a touché la roue du Lotto-Intermarché 🇧🇪 et emmène Juan Ayuso 🇪🇸 au sol... pic.twitter.com/n77jJ4erS8 — Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) September 11, 2026

Evenepoelnak reális esélye van arra, hogy a jövő vasárnap kezdődő vb-n megismételje párizsi bravúrját, amikor a 2024-es olimpián megnyerte az egyéni időfutamot és a mezőnyversenyt is. A 26 éves bringás időfutamban sorozatban negyedik diadalára hajt majd, míg mezőnyversenyben 2022-ben állhatott a dobogó tetejére, tavaly pedig második lett az ezúttal sérülés miatt biztosan hiányzó szlovén Tadej Pogacar mögött.

(MTI)