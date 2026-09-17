Nemzeti Sportrádió

NHL: a Winnipeg Jets eltiltotta olimpiai bajnok kapusát

2026.09.17. 10:09
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Még nem tudni, mi lesz Hellebuyck sorsa, de a Jetstől távozni akar (Fotó: Getty Images)
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jégkorong NHL amerikai sportok Connor Hellebuyck Winnipeg Jets
Eltiltotta kapusát, az olimpiai bajnok Connor Hellebuyckot az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Winnipeg Jets, miután a 33 éves játékos nem akar a klubban maradni, ezért nem vesz részt a csapat edzőtáborában.

 

A 33 éves amerikai kapus – akit háromszor választottak meg a szezon legjobb kapusának – nem szeretne a kanadai klubban maradni, ezt korábban jelezte is munkaadójának, és nem jelent meg a hivatalos edzőtáborban.

„Igyekeztem csendben és tisztelettudóan kezelni a helyzetet, miközben időt hagytam a klubnak a lehetőségei mérlegelésére. Mivel itt az edzőtábor, fontosnak éreztem, hogy nyilvánosan is megerősítsem az elcserélésemre vonatkozó kérelmemet. Az álláspontom nem változott: úgy vélem, a váltás a legjobb út számomra és a családom számára” – fogalmazott közleményében Hellebuyck, aki eddigi 11 profi szezonját kivétel nélkül a Jetsnél töltötte. Hellebuyck 2023-ban hosszabbított hét évre, szezononként 8,5 millió dollárért. 

A sajtóértesülések szerint a Buffalo Sabres, az Utah Mammoth, a címvédő Carolina Hurricanes és a New Jersey Devils is érdeklődik iránta.

A februári, milánói olimpián az amerikai csapattal aranyérmes kapus eddigi 625 NHL-mérkőzésén 345-ször hagyta el győztesen a jeget, átlagban 2.58 gólt kapott és 91.6 százalékkal védte a lövéseket. Hellebuyck és a Jets is gyengébb szezont produkált a 2025–2026-os kiírásban: vele csupán 23-szor diadalmaskodott a gárda, védési hatékonysága nem érte el a 90 százalékot (89.5), a Winnipeg pedig lemaradt a rájátszásról.

A Jets szombaton az Edmonton Oilersszel játszik előszezonmeccset, az alapszakaszt pedig október 2-án, hazai pályán a Boston Bruins ellen kezdi.

 

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