Asztalitenisz: Fazekas immár horvát színekben szállítja a sikereket

Úgy látszik, cseppet sem törte meg Fazekas Lizett töretlenül felfelé ívelő pályafutását az a tény, hogy több mint egy éven át nem indulhatott nemzetközi versenyen. Az édesapja, a korábbi kiváló játékos, Fazekas Péter által felkészített reménység a hazai szövetséggel történt összetűzése miatt előbb a múlt év elején kikerült a magyar válogatottból, majd az ellentét odáig fajult, hogy 2025 végén kiderült: Lizett horvát színekben folytatja karrierjét.

A kivételes ígéret a kényszerszünet után az idén tavasszal tért vissza a nemzetközi porondra, és azóta már négy korosztályos WTT-versenyt is megnyert – horvát válogatottként. Újvidéken az U15-ösök és az U13-asok között sem talált legyőzőre, majd Szarajevóban a hat évvel idősebbek (!), az U19-esek mezőnyében diadalmaskodott, míg legutóbb a varasdi viadal U13-as számában állhatott a dobogó legfelső fokára. A kiemelkedő sikereknek köszönhetően feljött az U13-as világranglista második helyére (az U15-ös lajstromban a 15.). A fiatalabbak között a japán Macusima előzi meg őt, míg a kínai Feng követi őt harmadikként, tehát a sportági nagyhatalomnak számító ázsiai országok játékosaival is felveszi a versenyt.

„Úgy érzem, mostanra teljesen megszoktam az új helyzetet – kezdte Fazekas Lizett az Utánpótlássportnak. –

A horvát válogatottban a serdülő és ifi lányokkal remekül kijövök, a zágrábi klubcsapatomnál pedig mindenki tárt karokkal fogadott, és megadott minden segítséget az első pillanattól fogva.

Javarészt még mindig itthon készülök, és csak a csapatbajnokikra, illetve az előírt válogatottedzésekre szoktam kiutazni Horvátországba. Az a tapasztalatom, hogy az ottani edzők jóval segítőkészebbek és felkészültebbek, mint az itthoniak voltak. Kint főként Tomislav Kolarek – a zágrábiak vezetőedzője és az U15-ös horvát válogatott szövetségi edzője – foglalkozik velem, és mindig hasznos tanácsokkal lát el. Egyelőre nagyon gördülékenyen megy a közös munka, és az a benyomásom, hogy odakint összességében jobban tudnak ott segíteni, ráadásul a körülmények is profibbak.

Az Európa-bajnok, olimpiai és vébéezüstérmes szövetségi elnök, Zoran Primorac szintén külön odafigyel rám, ami nagyon jólesik.

Lizett a korosztályos sikerek mellett a nyáron – 13 esztendősen – már felnőtt WTT-állomáson is indult Zágrábban, míg a Europe Youth Smash-viadal malmői serdülőmezőnyében kínai játékost is sikerült legyőznie, méghozzá egyetlen európaiként.

Az egyéves szünet alatt kicsit elszoktam a nemzetközik versenyektől, de hál’istennek gyorsan visszarázódtam, és felvettem a ritmust.

Még saját magamat is megleptem, hogy azonnal duplázni tudtam Újvidéken, de még ennél is váratlanabb, már-már hihetetlen volt, hogy aztán nem sokkal később az U19-esek között nyertem Szarajevóban. Igyekszem továbbra is keményen dolgozni, és fejlődni.”

(Kiemelt kép forrrása: WTT)