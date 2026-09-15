Nemzeti Sportrádió

Evezés: jön az U19-es Eb – sprintverseny a tengeren

Ő. B. P. utanpotlassport.huŐ. B. P. utanpotlassport.hu
2026.09.15. 08:59
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evezés beach sprint utánpótlás U19 Eb utánpótlássport Spanyolország
Szerdán és csütörtökön rendezik az U19-es evezősök beach sprint Európa-bajnokságát a Földközi-tenger partján lévő spanyolországi La Línea de la Concepciónban.

Az evezés e szakága rendkívül izgalmas, hasonlít a maratoni kajak-kenuhoz, azzal a különbséggel, hogy itt nagyon rövid távon versenyeznek a résztvevők.

A magyarok egy férfi és egy női versenyzőt neveztek, Moór Ádám (Szegedi Vízísport Egyesület), valamint Demkó Janka (Budapest Evezés Egylet) szólóban indul, és ők versenyeznek a mix (vegyes kétpár) számban is.

„Abban reménykedem, hogy a mieink a tengeri viadalon

mindegyik számban bekerülnek a legjobb nyolc közé

mondja Simon Béla szövetségi kapitány. – A sportolók időfutamokkal kezdenek, majd a tizenhat legjobb eredményt elérők kieséses formában folytatja vetélkedést. Az első a tizenhatodik, a második a tizenötödik – és így tovább – küzd egymással. Ugyanez a kosárlabda rájátszásából ismert szisztéma a nyolc, majd a négy között is. Ez a lebonyolítás nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is nagyon érdekes.”

Molnár és Damkó Olaszországban volt edzőtáborban, hogy szokja az evezést a tengerben. Bari fölött található Barletta, ahol remek körülmények között készülhettek.

Demkó már tavaly is részt vett a kontinensviadalon, Törökországban Mezősi Mártonnal a negyedik helyet szerezte meg, nem sok hiányzott a bronzérmükhöz, Moór a 14. lett.

A beach sprint

bekerült az idei ifjúsági olimpia hivatalos programjába,

és a szakág a 2028-as Los Angeles-i nyári játékon is bemutatkozik.

ERŐSEN KELL NYOMNI

A versenyzők a homokos tengerpartról rajtolnak, 10-50 méteres futás után a segítők által tartott hajóba ugranak be, a bóják között kieveznek 250 méterre, a legtávolabbi jelzést megkerülve teszik meg visszafelé ugyanezt a távolságot, kiugranak a hajóból, a célvonalig kell futniuk és a megnyomniuk a beérkezést jelző gombot. A mixben az egyik versenyző a hajóban marad, míg a társa szalad. A tavalyi Eb-n a magyarok a spanyoloknál hamarabb értek berendezéshez, de Mezősi sajnos nem csapott rá elég erősen, így a masina nem érzékelte a célba érést, és elúszott a bronzérem.

(Kiemelt képünkön: látkép az Eb helyszínéről Forrás: coastalrowinglalinea.com)

evezés beach sprint utánpótlás U19 Eb utánpótlássport Spanyolország
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