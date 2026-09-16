Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz és Kálmán is nyolcaddöntős az az U18-as Eb-n

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2026.09.16. 20:58
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Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlásssport utánpótlás U18-as Európa-bajnokság Kovács Marcell
Az ausztriai U18-as kontinensviadalon Beviz Lujza és Kálmán Luca is bejutott a 16 közé, Kovács Marcell kiesett.

Felsőpulyában (Oberpullendorf) az U18-as Európa-bajnokság második körében Beviz Lujza, 6:2, 6:2-re nyert a portugál Madalena Matias ellen, így bekerült a legjobb 16 közé, ahol a 16. kiemelt francia Nehira Sanon vár rá.

Kálmán Luca a szerb Dusica Popovski ellen lépett pályára, és három játszmában (6:3, 0:6, 6:4) győzött, a 16 között a svéd Isabel Skooggal találkozik.

A fiúknál Kovács Marcell három játszmában (6:3, 3:6, 3:6 ) kikapott a német Eric Dylan Muellertől, és kiesett.

A két magyar lány páros mérkőzése egy bolgár kettős ellen 4:6, 6:4-es állásnál sötétedés miatt félbeszakadt, folytatás csütörtökön.

(Kiemelt képünkön: Beviz Lujza Forrás: Hungarian Tennis/Facebook)

Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlásssport utánpótlás U18-as Európa-bajnokság Kovács Marcell
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