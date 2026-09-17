Tenisz: kiesett Beviz és Kálmán is a legjobb 16 között az U18-as Eb-n

Már csak a lányok maradtak versenyben magyar részről a csütörtöki játéknapra a Felsőpulyán (Oberpullendorf) zajló U18-as egyéni tenisz Eb-n. A harmadik kiemeltként szereplő Beviz Lujza 7:6, 6:3-ra vereséget szenvedett a francia Nehira Sanontól, míg Kálmán Luca 6:1, 6:3-ra kapott ki a svéd Isabel Skoogtól.

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