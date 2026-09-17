Nemzeti Sportrádió

Tenisz: kiesett Beviz és Kálmán is a legjobb 16 között az U18-as Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.09.17. 16:10
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Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
Beviz Lujza és Kálmán Luca is két szettben búcsúzott a nyolcaddöntőben az ausztriai U18-as tenisz Európa-bajnokságon.

Már csak a lányok maradtak versenyben magyar részről a csütörtöki játéknapra a Felsőpulyán (Oberpullendorf) zajló U18-as egyéni tenisz Eb-n. A harmadik kiemeltként szereplő Beviz Lujza 7:6, 6:3-ra vereséget szenvedett a francia Nehira Sanontól, míg Kálmán Luca 6:1, 6:3-ra kapott ki a svéd Isabel Skoogtól.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)

Tenisz Kálmán Luca Beviz Lujza utánpótlás utánpótlássport
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