Leimeter Dóra sietség nélkül, de mihamarabb vissza akar térni

HA MINDEN JÓL ALAKUL, márpedig Leimeter Dóra szerint eddig az ütemterv szerint halad a felépülése, akkor az FTC és a válogatott szélsőjét még ebben a naptári évben ismét tétmérkőzésen láthatjuk játszani. A 30 éves vízilabdázó a dobó oldali, bal vállával bajlódott, mint kiderült, jó ideje, június 19-én műtéten esett át.

„Már jól vagyok. A kiszolgáltatottságot az elején nehéz volt elviselni, de mostanra nagy könnyebbség, hogy a mindennapokban is már mindent meg tudok csinálni, így jobban összpontosíthatok a rehabilitációra” – kezdte az olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnoki ezüstérmes Leimeter Dóra, aki arról is beszélt: a távolabbi múltban is már visszatérően előfordultak problémák a vállával, de a beavatkozást megelőző másfél évben váltak igazán akadályozó tényezővé.

„Akkor gondolkoztam el a műtéten, amikor már nemcsak az edzéseken, a konditeremben végzett mozdulatoknál, hanem otthon, fekvés közben is folyamatosan fájt a vállam. Innentől biztos voltam benne, hogy valamit kezdenem kell vele. Az utóbbi időben már nem is annyira fizikailag, inkább mentálisan volt megterhelő, hogy nem akar elmúlni. Persze az is eszembe jutott, hogy egy évvel a hazai világbajnokság és két évvel az olimpia előtt kockázatos lehet egy műtét, de abban is biztos voltam, hogy ha minden marad a régiben, akkor sem klub-, sem válogatott szinten nem tudok megfelelő munkát végezni. Több olyan feladat volt edzéseken, amit nem tudtam százszázalékos erőbedobással végrehajtani, a lövőtechnikámban is voltak mozdulatok, amelyekre szintén nem voltam képes. Szóval meggyőződtem róla, ha szeretnék ott lenni a vébén és az olimpián is – márpedig szeretnék –, akkor muszáj megtenni a szükséges lépéseket. Szerencsémre mind a Ferencvárosban, mind a válogatottban támogattak az edzőim a döntésben, hogy nekem jobb legyen.”

Leimeter Dóra végigjátszotta a klubidényt (bajnok, kupagyőztes és Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett), emellett a májusi világkupa-selejtezőn is szerepelt a válogatottban. A beavatkozásra röviddel a BL máltai négyes döntője után került sor.

„Az volt a legfontosabb, hogy semmit se kelljen elkapkodnom a felépülésem során, ne kelljen semmit hamarabb elkezdenem csinálni, amire egyébként még nem vagyok képes, azért, mert sürget az idő. Ez jó alapot adhat arra, hogy a megfelelő formában térhessek vissza.”

A július végi sydney-i világkupadöntő így kimaradt Leimeter életéből, azonban nem akart elszakadni válogatott csapattársaitól. Az ausztráliai út előtt két felkészülési mérkőzést játszott a keret Hollandiával, egyet Szolnokon, egyet a Hajós uszodában, és a rögzítőt viselő Leimeter mindkétszer a helyszínen biztatta a csapatot.

„Remélem, adhattam nekik egy kis pluszt, nagy örömmel fogadtak a lányok és a stábtagok is, ami jólesett. Amikor kiderült, hogy lesznek felkészülési meccsek, egyértelmű volt, hogy szeretnék ott lenni. Vezetni még nem tudok, de szerencsére anyukám nagyon segítőkész volt, mindig azt nézi, nekem mi a legjobb, mindkét meccsre elvitt.”

Leimeter Dóra azt is elárulta, hogy a konditermi munkát törzsre már elkezdhette, a vállát még gyógytornáztatja, és szeptemberre vélhetően az úszást is újrakezdheti.

„Minden az ütemterv szerint halad, és ha továbbra is így lesz és jól reagálok az egyes mozdulatokra, miután elkezdtem terhelni a vállam, akkor elméletileg október végén vagy november elején újra játszhatok. Semmit sem szeretnék elsietni, de mihamarabb vissza akarok térni!”

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