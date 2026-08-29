Kosár: „Élveztem, hogy nagyobb rajtam a felelősség” – Halasy Enikő

Ahogyan arról korábban írtunk, a női utánpótlás kosárlabda-válogatottak közül ezen a nyáron az U16-os csapat produkálta a legjobb szereplést a korosztályos Európa-bajnokságokon. Meszler Balázs együttese öt győzelemmel és két vereséggel fejezte be az eseményt, ezzel pedig az ötödik helyezést érdemelte ki az A-divíziós mezőnyben Pitesti-ben.

A jó szereplésben oroszlánrészt vállalt irányítóként Halasy Enikő,

aki sokoldalú teljesítményével nagy hasznára volt a magyar válogatottnak. A Csata DSE 2011-es születésű reménysége kiváló statisztikai mutatókat jegyzett: meccsenként 11,3 pontot, 5,7 asszisztot, 5,6 lepattanót, 1,7 szerzett labdát és 11,9-es teljesítményindexet átlagolt a torna során.

Ezzel egyébként a pontok, a gólpasszok, a lepattanók, illetve a teljesítményindex terén is a magyar válogatott legjobbjaként zárta az Eb-t,

ráadásul az asszisztrangsorban a teljes mezőny második legjobbja lett.

„Hosszú és leterhelő nyáron vagyunk túl a válogatottban, de hál'istennek

sikeres Európa-bajnokságot zártunk, és pozitív élményekkel térhettünk haza Romániából, így csakis jó érzésekkel gondolok vissza az elmúlt hónapokra

– mondta Halasy az Utánpótlássportnak. – A felkészülés alatt összekovácsolódtunk, és remekül éreztük magunkat együtt a lányokkal, szóval a csapategységre nem lehetett panasz. A végére kifejezetten összeszoktunk, és azt hiszem, az volt a legfontosabb tényező az Eb-n, hogy valóban csapatként tudtunk játszani. Összességében elégedett lehetünk az ötödik hellyel, még ha a lettek ellen elveszített negyeddöntő nagyon is fájt abban a pillanatban, de abból a kudarcból is felálltunk, és a helyosztókon újra jó teljesítményt nyújtottunk, a szerbek és a törökök ellen pedig két sima győzelemmel zártuk a tornát, ami

lélektanilag különösen sokat jelentett a csapatnak, hiszen így pozitív szájízzel és emelt fővel fejezhettük be a szereplésünket.

Halasy Enikő Forrás: FIBA

Enikő a tavalyi U16-os Eb-n – akkor még csak 14 évesen, tehát két évvel fiatalabbként, mint a mezőny nagy része – is már a mieink leghatékonyabb játékosának bizonyult, az idén viszont még nagyobb szerepet kellett betöltenie a csapatban.

„Teljesen másképpen éltem meg az idei Európa-bajnokságot, mint a tavalyit. Egy évvel ezelőtt nagyon fiatalként, serdülőkorúként kerültem be a keretbe, ezáltal igazából teher és elvárások nélkül mehettem oda az Eb-re, most viszont már jóval nagyobb szerepet kellett magamra vállalnom.

Aminek alapvetően örültem is, mert szeretem, ha nagy rajtam a felelősség.

Emiatt a torna elején extrán izgatott is voltam, de ez nem megbénított, hanem inkább meghozta a lendületet és az adrenalint, hogy jól teljesítsek.

Azt hiszem, összességében sikerült is kihozni magamból olyan teljesítményt, amire büszke lehetek, és meg tudtam mutatni, hogy mire is vagyok képes nemzetközi porondon.

Éreztem, hogy az ellenfelek most már sokkal keményebben és fókuszáltabban védekeznek rajtam, ugyanakkor már előzetesen is készültem erre mentálisan, így tudtam is kezelni ezt a helyzetet, hogy semmi esetre se zökkentsenek ki a védőjátékosok. Ez az Európa-bajnokság rengeteg hasznos tapasztalattal szolgált számomra, és érzem is magamon, hogy sokat fejlődtem és tanultam ezen a nyáron."

(Kiemelt kép forrása: FIBA)