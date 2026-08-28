Sike András: Még mindig megvan bennem a tűz!

Az egri születésű Sike András a hazai birkózósport ikonikus alakja, aki előbb a szőnyegen klasszis versenyzőként tette le a névjegyét, majd trénerként a szőnyeg szélén is halmozta a sikereket tanítványaival. Sportolói pályafutása során két alkalommal volt világbajnoki bronzérmes, nyert Eb-ezüstöt és -bronzot is, ám a csúcspont az 1988-as szöuli olimpián jött el a karrierjében, amikor is aranyérmet szerzett a kötöttfogásúak 57 kilogrammos súlycsoportjában, ezzel pedig örökre beírta magát a magyar és az egyetemes birkózás történetébe.

A visszavonulását követően aztán edzőként is kiemelkedő eredményeket ért el.

Mesterként 1999-ben kezdte a munkát egykori klubjánál, a Ferencvárosnál, ahol először az ifjúsági, később a felnőttcsapat edzője, a kötöttfogás szakágvezetője, majd a birkózószakosztály elnöke lett. Eközben 2001-től az utánpótlás-válogatottak (ifjúsági és junior) mellett dolgozott egészen 2015-ig, ekkor kinevezték a kötöttfogású felnőttválogatott szövetségi kapitányának, 2021-ig töltötte be ezt a pozíciót. Az FTC-s tanítványai közé tartozik az olimpiai ezüstérmes Fodor Zoltán, illetve a világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter is.

Amikor abbahagytam aktív versenyzőként, először eszem ágában sem volt, hogy edzőnek álljak

– kezdte a 61 esztendős szakember az Utánpótlássportnak. – Aztán eltelt néhány év, elkezdett hiányozni a birkózás, illetve az élet is úgy hozta, megkaptam a lehetőséget, hogy kipróbáljam magam a másik oldalon is. A legendás Kruj Iván – aki a Fradi vezetőedzője és szakosztály-igazgatója is volt – addig-addig agitált, hogy ne távolodjak el a sportágtól, míg beadtam a derekam, és 1999-ben belevágtam a tréneri munkába.

Nagy szerencsém volt, mert rögtön a Ferencváros ificsapatát kaptam meg, és akkor az ország legtehetségesebb birkózói voltak ott ebben a társaságban,

így mások mellett például Bácsi Péter és Fodor Zoltán is, és őket aztán az ifjúsági koruktól kezdődően egészen a felnőttkorosztályig elkísértem, a válogatottban is dolgozhattam velük, és hál'istennek számos szép sikert értünk el együtt."

Sike András Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Szövetségi kapitányként ott volt a szönyeg mellett a 2021-es tokiói olimpián is, amelyen Lőrincz Tamás arany-, míg bátyja, Lőrincz Viktor ezüstérmet szerzett, Szőke Alex pedig ötödik lett. Világ- és Európa-bajnoki címek, érmek bizonyítják a szakértelmét, no meg az is, hogy a 2017-es újvidéki Eb-n a magyar kötöttfogású-válogatott sportágtörténeti módon megnyerte a csapatpontversenyt. Sike András jelenleg a Ferencváros szakosztályvezetője, vezetőedzője.

„Klubedzőként 2008-ban, Pekingben tizenötmásodperc hiányzott az olimpiai aranyhoz Fodor Zoli döntőjében, de ott végül ezüst lett belőle, ugyanakkor később szövetségi kapitányként hál'istennek volt alkalmam megélni a győzelem pillanatát is Lőrincz Tomi fináléját követően Tokióban. Versenyzőként sikerült olimpiai bajnoki címet szereznem, és utána edzőként is megélhettem hasonlót. Természetesen, más érzés a kettő, de a boldogság persze Tokióban, immár edzőként is határtalan volt."

Sike András (középen) szövetségi kapitányként az olimpiai bajnok Lőrincz Tamással (jobbra), illetve az ezüstérmes Lőrincz Viktorral Tokióban Fotó: Szalmás Péter/MOB-Média

Az eredmények fényében kijelenthetjük: Sike nemcsak versenyzőként, hanem edzőként is a csúcsra ért. De vajon mi motiválja még manapság a sokat látott mestert?

„Bár már nem a »nagyokkal« foglalkozom, cseppet sem unatkozom, a szakosztály vezetése mellett is napi szinten edzősködöm, és a Fradiban a legkisebbeknél vezetek egy csoportot, amit alapvetően nagyon élvezek, ebben is megtalálom benne az örömömet. Nyilván, másfajta kihívás, mint már kvázi kész versenyzőkkel foglalkozni felnőttként, hiszen a kicsiknél rengeteg türelemre van szükség a tanításhoz, de feltölt és motivál is a feladat.

Még mindig megvan bennem a tűz, hogy lehetőleg minél több gyerekkel megszeretessem ezt a fantasztikus sportágat, és aztán minél több jó képességű versenyzőt neveljek a magyar birkózásnak.

Ha nem is annyira, mint egy olimpiai bajnoki címtől, de én már a tanítványom U10-es vagy U14-es országos bajnoki címétől is rendkívül boldog tudok lenni, és

ugyanúgy örömöt okoz látni a sikerüket és a fejlődésüket.

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látja a hazai kötöttfogású-utánpótlás mai helyzetét.

„Nemrég ért véget az idei junior-világbajnokság Pozsonyban, amelyen kimagasló szereplést produkálva, négy érmet is nyertek a magyar kötöttfogású fiatalok, amire több mint harminc év óta nem volt példa a korosztály vébéjén – azt hiszem, ez mindenképpen bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Az pedig csak extrán szívmelengető számomra, hogy a négy dobogósból kettő az FTC-ből került ki László Koppány és Toplak Zalán személyében.

Láthatóan az a munka, amely öt évvel ezelőtt a központi akadémián, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián elindult, mostanra kezd igazán beérni az utánpótlásban, és sorban jönnek ki a tehetséges versenyzők.

Azt gondolom, a mostani felállás kiválóan működik, és a felkészítés terén – az adott egyénre szabva – megvan az egyensúly a klub- és az akadémia munka között."

(Kiemelt képünk forrása: fradi.hu)