Boksz: Petrimánnak plusz lökést adott a „bosszantó” U19-es Eb-bronz

Ahogyan nemrégiben beszámoltunk róla, a magyar válogatott egy éremmel zárta a Szerbiában megrendezett U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot. Az év első korosztályos világversenyén a csapat legjobb eredményét a harmadikként záró Petrimán Patrícia érte el, aki 51 kilóban ért oda a legjobbak közé.

A szereplést a negyeddöntőben kezdte meg, amelyben az azeri Huseynova ellen aratott sikerrel máris biztossá vált, hogy dobogósként zárja a kontinensviadalt. Az elődöntőben az orosz Ovecskina következett, aki ellen szintén kiválóan bokszolt, a hazai szövetség beszámolója szerint azonban kérdéses bíró döntések következtében kikapott, így a harmadik helyen zárt.

„Sok versenyen tudtam elindulni az Eb előtt, hogy minél több plusz tapasztalatot szerezzek, és a lehető legjobb formába lendüljek – mondja Petrimán, aki korábban juniorként Eb-második és -harmadik helyet is ünnepelhetett. – Az összes felkészülési esemény jól sikerült, megfelelő állapotba kerültem a kezdés előtt. Az Európa-bajnokságon mutatott teljesítményemmel is elégedett vagyok, ami bánt, az az elődöntős bírói ítélet, szerintem nem azt mutatta a pontozás, ami a ringben történt. A negyeddöntős ellenfelemet ismertem korábbról, a Brandenburg-kupán találkoztam vele, akkor magabiztosan nyertem, de tudtam, hogy nem szabad elbíznom magamat. Ezt igazolta a meccs, nagyot harcolt, vissza akart vágni, emiatt nehéz küzdelem alakult ki, de hál'istennek így is én jöttem ki győztesen. Nyugalmat adott, hogy ezzel már biztos érmes vagyok, de persze nem akartam megállni. Az orosz lány ellen az első szünetben hallottam, hogyan pontoznak, miközben élesebbnek éreztem magamat, azt gondoltam, én vagyok előnyben.

A folytatásban még inkább akartam bizonyítani, mégis ilyen döntés született, amit sajnálok, de ezzel nem lehet mit kezdeni.

Petrimán Patrícia (jobbszélen) az U19-es Eb dobogóján (Forrás: MÖSZ)

A korosztály képviselői október 14. és 27. között Montenegróban szerepelnek majd világbajnokságon.

„Sokáig nem szomorkodhatok emiatt, hiszen hamarosan indul a felkészülés a vébére.

Az, hogy az Eb így alakult, sokkal nagyobb erőt adott nekem, minden figyelmem a világbajnokságra irányul.

Csak előre tekintek, a következő évben ráadásul már fellépek a felnőttek közé, amit nagyon várok.”

(Kiemelt képünket készítette: Kincses Margit)