Öttusa: világbajnok lett Darányi Zora és az U19-es leánycsapat is

A Magyar Öttusa Szövetség beszámolója szerint Darányi Zora már a vívás után vezette a mezőnyt, majd erős OCR-pályával, kiváló úszással és magabiztos laser runnal végül tizenegy másodperces előnyben

szakíthatta át a célszalagot az első helyen, és szerzett világbajnoki címet az U19-esek között Madrid.

A korosztály tavalyi Eb-győztese, Rajncsák Diána a hetedik, Balzsay Jázmin a 20., míg Herbák Hanna a 27. helyen futott célba,

ezzel pedig a Darány, Rajncsák, Balzsay hármas a csapatversenyt is megnyerte,

méghozzá tizenhétpontos előnnyel, így dupla magyar aranynak örülhettünk a lányok között.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Öttusa Szövetség)