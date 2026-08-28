Nemzeti Sportrádió

Öttusa: világbajnok lett Darányi Zora és az U19-es leánycsapat is

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2026.08.28. 16:14
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Öttusa Darányi Zora utánpótlás utánpótlássport U19-es világbajnokság
Darányi Zóra egyéniben, illetve Rajncsák Diánával és Balzsay Jázminnal közösen csapatban is aranyérmet nyert a madridi U19-es öttusa-világbajnokságon.

A Magyar Öttusa Szövetség beszámolója szerint Darányi Zora már a vívás után vezette a mezőnyt, majd erős OCR-pályával, kiváló úszással és magabiztos laser runnal végül tizenegy másodperces előnyben

szakíthatta át a célszalagot az első helyen, és szerzett világbajnoki címet az U19-esek között Madrid.

A korosztály tavalyi Eb-győztese, Rajncsák Diána a hetedik, Balzsay Jázmin a 20., míg Herbák Hanna a 27. helyen futott célba,

ezzel pedig a Darány, Rajncsák, Balzsay hármas a csapatversenyt is megnyerte,

méghozzá tizenhétpontos előnnyel, így dupla magyar aranynak örülhettünk a lányok között.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Öttusa Szövetség)

Öttusa Darányi Zora utánpótlás utánpótlássport U19-es világbajnokság
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