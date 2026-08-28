Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kikapott a törököktől az U17-es válogatott a Telki-kupán

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.28. 19:49
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Kétgólos vereséget szenvedett az U17-es labdarúgó-válogatott a törököktől a Telki-kupa második játéknapján.

A szaúdiak 2–0-s legyőzése után pénteken az U17-es labdarúgó-válogatott a törökök ellen folytatta szereplését a Telki-kupán. A mieink mindjárt az első tizenöt percben kétgólos hátrányba kerültek, amely után a meccs hátralévő részében újabb gól már nem született, így 2–0-s török győzelemmel ért véget a találkozó.

A magyar válogatott vasárnap 17:30-tól az egy ponttal álló Olaszország ellen zárja ellen zárja a tornát.

Magyarország–Törökország 0–2 (0–2)

Magyarország: Mácsik Marcell – Mészáros Magor, Hermann Dávid (Sinka Boldizsár, 75.), Bársony Dániel, Matus Gunnar Áron (Ládonyi Bálint, a szünetben) – Piróth Edvin (Bucsák Mihály, 62.), Horváth Áron (Sárdi Márk, 62.) – Angyal Adrián (Élő Csongor, 75.), Szoják Botond (Bazsika Botond, 70.), Zsuppán Kornél (Csordás Benedek, a szünetben) – Orji Dávid

Gólszerzők: Pirasoglu (3.), Yildiz (14.)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

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