Hegyikerékpár: Kiss Nikoletta negyedik lett a junior-vb-n

Az U19-es Európa-bajnokságon elért harmadik és negyedik helye után Kiss Nikoletta ismét bizonyította, hogy a hegyikerékpárosok között a juniorkorosztály nemzetközi elitjébe tartozik, és ezúttal az olaszországi Val di Soléban zajló világbajnokságon teljesített remekül az olimpiai cross (XCO) számban.

A bringasport.hu beszámolója szerint a Bike-Zone Gödöllő Sportegyesület ígérete jó rajtot vett, és azonnal az ötödik-nyolcadik hely környékén stabilizálta a pozícióját. A futam során rendkívül kiegyensúlyozott tempót diktált, a verseny egy pontján pedig még újítani is tudott, miközben az előtte haladók közül többen is visszacsúsztak.

Bár a dobogóhoz is közel volt, a mutatott teljesítménye és stabilitása végül negyedik helyet ért.

Rózsa Balázs szövetségi kapitány előzetesen legrosszabb esetben is toptízes eredményt tartott reálisnak a short track (XCC) számban szerzett Eb-bronza után, így Kiss Nikoletta maradéktalanul beváltotta ezeket a reményeket.

Az U19-es leánymezőny másik magyar indulója, Bokros Kincső a 44. helyen zárt. Az U19-es fiúknál Berencsi Benedek a 65., Podgornik Milán a 88., Szalay Boldizsár a 92. helyen végzett.

Az U23-as korosztályban a short track (XCC) távon a lányoknál Bruchner Regina 26., Kiss Vince 37. lett.

(Kiemelt képen: Kiss Nikoletta Fotó: Fenyvesi Péter/bringasport.hu)