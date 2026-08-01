Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: három magyar érem Bakuból

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.01. 12:40
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cselgáncs utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Július utolsó hétvégéjén a European Judo Hopes Tour azerbajdzsáni eseményén remekül szerepeltek a magyar cselgáncsozók.

Az Európai Judo Szövetség és az Azerbajdzsáni Judo Szövetség rendezésében július utolsó hétvégéjén tartották meg az European Judo Hopes Tour újabb eseményért, amelyen remekül szerepeltek fiataljaink – számol be a judoinfo.hu.

Az U16-os és U14-es reménységek tornáján tíz ország nyolcvanegy klubjából összesen kétszáznyolcvankilenc judoka lépett tatamira, közöttük

tizenhét ifjú sportoló képviselte a magyar színeket.

A mieink közül Szentgyörgyváry Tamás (U16, +90 kg, Virradat SE) arany-, Asbóth Lilla Ágnes (U16, 40 kg, Szatymazi SE) ezüst-, Török Zoltán (U16, 60 kg, Hód Judo SE) bronzérmet nyert, Máté Albert (U16, 46 kg, Kaposvári SI), Neu Gábor (U16, 55 kg, BHSE) és Kunyik Csanád (U14, 42 kg, Tatabányai SC) az ötödik, Kovács Bendegúz (U16, 60 kg, Koroncói Tutti JK) és Enyedi Levente (U16, 81 kg, Velence Térségi SE) pedig a hetedik helyen végzett.

Az éremtáblázat első helyét hatalmas fölénnyel a házigazda Azerbajdzsán (25, 28, 38) szerezte meg, megelőzve Oroszországot (2, 0, 1), Romániát (2, 0, 0), Törökországot (2, 0, 0) és az ötödik helyen végző Magyarországot (1, 1, 1) is.

(Kiemelt kép forrása: EJU)

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