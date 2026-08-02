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Evezős Eb: Pétervári-Molnár Bendegúz 9., Tamás Bence 8. lett

2026.08.02. 14:50
Pétervári-Molnár Bendegúz a 9. lett (Fotó: MTI, archív)
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evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős Eb Tamás Bence
Pétervári-Molnár Bendegúz a kilencedik, Tamás Bence a nyolcadik helyen zárt az evezősök varesei Európa-bajnokságán.

 

Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár 7:20.74 perccel futamában a harmadik helyen ért célba, így a normálsúlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében a kilencedik helyen végzett.

Könnyűsúlyú egypárban Tamás Bence 7:32.61 perccel lett második a B-döntőben, így a nyolcadik helyen végzett a számra nevező kilenc evezős között.

Az Eb záró napjának programja a rossz időjárási körülmények miatt több mint két órát csúszott.

A magyar csapat harmadik tagja, Gadányi Zoltána már szombaton befejezte szereplését az Eb-n, amelyet a C-döntő megnyerésével a 13. helyen zárt.

 

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