Evezős Eb: Pétervári-Molnár Bendegúz 9., Tamás Bence 8. lett

Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap, a háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár 7:20.74 perccel futamában a harmadik helyen ért célba, így a normálsúlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében a kilencedik helyen végzett.

Könnyűsúlyú egypárban Tamás Bence 7:32.61 perccel lett második a B-döntőben, így a nyolcadik helyen végzett a számra nevező kilenc evezős között.

Az Eb záró napjának programja a rossz időjárási körülmények miatt több mint két órát csúszott.

A magyar csapat harmadik tagja, Gadányi Zoltána már szombaton befejezte szereplését az Eb-n, amelyet a C-döntő megnyerésével a 13. helyen zárt.