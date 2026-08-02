NB I: Horváth Krisztofer duplázott, kétgólos előnyben az Újpest a Debrecen ellen

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC 3–1 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, Tv: M4 Sport. Vezeti: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Albert István)

Gólszerző: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), ill. Szendrei Á. (11.)

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ 1943 óta 118 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg jelentős lila-fehér fölényt mutat: 55 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 27 debreceni siker. A gólátlag magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 10 bajnoki összecsapásuk közül egy sem lett döntetlen, mindkét csapat 5-ször diadalmaskodott, az előző 4 meccsüket felváltva nyerték meg. A Loki májusban a lila-fehérek 2–1-es legyőzésével tette biztossá a Konferencialiga-indulást érő 4. helyét.

♦ Az újpestiek házigazdaként még jobban dominálnak ebben a párosításban, hiszen az 58 meccs közül 36-ot megnyertek, 17-szer végeztek döntetlenre, a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben (1–2) – ezután ért véget Nebojsa Vignjevics vezetőedző második újpesti időszaka. A Szusza-stadionban az előző 3 alkalommal nem termett babér a debrecenieknek, hiszen 3–0, majd kétszer 2–1 volt az eredmény a liláknak. Legutóbb, tavaly februárban az Újpest úgy nyerte meg a meccset, hogy a vendégektől Szűcs Tamást az 55. percben kiállították. Szélesi Zoltán irányításával az volt a IV. kerületiek első győzelme.

♦ Az Újpest a nyitányon vezetése ellenére 2–1-re alulmaradt Nyíregyházán, a tavaszt is beszámítva ez volt egymás után a negyedik veresége az NB I-ben – a ZTE-ével egálban ez a leghosszabb ilyen negatív széria most az NB I-ben.

♦ A DVSC a nyitó körben odahaza 2–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, a Konferencialigában viszont 1–0-s összesítéssel továbbjutott, miután csütörtökön gól nélküli döntetlent harcolt ki az örmény Pjunik Jereván otthonában.

♦ A lila-fehérek az előző idényben 6–4–7-es hazai mérleget hoztak össze, ez a 8. legjobb teljesítmény volt a mezőnyben. Mivel legutóbb 5–0-ra alulmaradtak otthon az FTC-vel szemben, nem meglepő, hogy negatív lett az otthoni gólkülönbségük (23–28).

♦ A Debrecen legutóbb a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte be házon kívül, a mérlege 7–7–3 volt, a záró fordulóban 5–2-re veszített Pakson és ezzel megszakadt az ötmeccses idegenbeli veretlensége. (P. GY.)