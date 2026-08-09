Úszás: Jackl Vivien négy számban is indul a felnőtt Eb-n

Négy tinédzserkorú kiválóságunk is vizsgázik az e heti kontinensviadalon a francia fővárosban, ahol 21 fős magyar csapat indul. A kvartettben ott van a zsenge kora ellenére már a felnőttek között is csúcsra jutott Jackl Vivien, aki két éve – 15 esztendősen – 1500 gyorson nyert Eb-t, utána azonban nehezebb idők jöttek karrierjében, míg nem tavaly ősszel visszatért tatabányai nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, akivel az elmúlt hónapokban sikerült a korábbi magaslatok közelébe jutnia. Példának okáért a tavaszi magyar bajnokságon elsőként úszta meg a párizsi Eb-rajthoz előírt szintet a leghosszabb gyorstávon. A 17 éves szupertehetségtől persze dőreség lenne már most újfent aranyérmet várni,

döntős szereplést azonban nagyon is remélhetünk tőle,

s nemcsak 1500-on, hanem 800 gyorson és leginkább 400 vegyesen, de még 200 pillangón is becsusszanhat a fináléba.

„Vivinek brutális programja lesz Párizsban a négy számmal, s már a reggeli előfutamokat is nagyon meg kell nyomnia, hogy továbbjusson. A fizikumával nincsen gond, az edzéseket jól bírta, jók voltak az idők is, vagyis

ha az Európa-bajnokságon annyira koncentráltan tud odaállni, mint az ifi Eb-n tette júliusban, akkor van esélye a döntőre,

ami a célunk” – mondta érdeklődésünkre az indulás előtt Kocsis Márta.

Az Eb előtt pár nappal 16. születésnapját ünneplő Kertész Boróka 100, és a fő számának számító 200 pillangón indul. Utóbbin

a múlt havi junior Európa-bajnokságon nagyszerűen helytállt,

bronzérmet nyert az aranyérmes Jackl mögött. Párizsban a tapasztalatszerzés mellett az lehet a célja, hogy bejusson a középdöntőbe, a legjobb 16 közé.

A junioroknál Münchenben hatalmas és roppant kellemes meglepetésre 200 háton Európa-bajnoki címet nagy egyéni csúccsal kiharcoló Kokas Fanni - aki Kertészhez hasonlatosan a Jövő SC úszója - középdöntő-várományos.

Ha még tovább sikerül gyorsulnia az idei országos felnőttbajnoknak,

a francia fővárosban 17 évesen bejuthat élete első felnőtt Eb-döntőjébe is.

A tini kvartett negyedik tagja, a győri Pápai Olivér, aki az említett junior Eb-n a négyszer kétszázas fiú gyorsváltónk bronzérmében vállalt kiemelkedő szerepet, negyedik emberként a harmadik helyre hozva be a csapatot. Róla Sós Csaba így beszélt: „Olivér a hazai ifibajnokságon már kiugró időt úszott, mely alapján az Eb-csapatba jelöltem. Annál is jobbat ment a korosztályos Európa-bajnokságon, ahol egyéniben 400 gyorson nagyon komoly versenyben szerzett ezüstérmet, emellett váltóban is kimagaslót nyújtott.”

A 16 esztendős tehetség 400-on középdöntős lehet, és esetleg szóhoz juthat valamelyik stafétánk tagjaként is.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien négy számban is indul Forrás: musz.hu)