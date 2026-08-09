Nemzeti Sportrádió

Úszás: Jackl Vivien négy számban is indul a felnőtt Eb-n

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.08.09. 15:43
null
Címkék
Jackl Vivien úszás utánpótlás utánpótlássport
Három ifjú hölgy és egy fiatalember is helyet kapott Sós Csaba szövetségi kapitány medencés nagyválogatottjában, amely hétfőtől vasárnapig versenyez az úszók párizsi felnőtt Európa-bajnokságán.

Négy tinédzserkorú kiválóságunk is vizsgázik az e heti kontinensviadalon a francia fővárosban, ahol 21 fős magyar csapat indul. A kvartettben ott van a zsenge kora ellenére már a felnőttek között is csúcsra jutott Jackl Vivien, aki két éve – 15 esztendősen – 1500 gyorson nyert Eb-t, utána azonban nehezebb idők jöttek karrierjében, míg nem tavaly ősszel visszatért tatabányai nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, akivel az elmúlt hónapokban sikerült a korábbi magaslatok közelébe jutnia. Példának okáért a tavaszi magyar bajnokságon elsőként úszta meg a párizsi Eb-rajthoz előírt szintet a leghosszabb gyorstávon. A 17 éves szupertehetségtől persze dőreség lenne már most újfent aranyérmet várni,

döntős szereplést azonban nagyon is remélhetünk tőle,

s nemcsak 1500-on, hanem 800 gyorson és leginkább 400 vegyesen, de még 200 pillangón is becsusszanhat a fináléba.

„Vivinek brutális programja lesz Párizsban a négy számmal, s már a reggeli előfutamokat is nagyon meg kell nyomnia, hogy továbbjusson. A fizikumával nincsen gond, az edzéseket jól bírta, jók voltak az idők is, vagyis

ami a célunk” – mondta érdeklődésünkre az indulás előtt Kocsis Márta.

Az Eb előtt pár nappal 16. születésnapját ünneplő Kertész Boróka 100, és a fő számának számító 200 pillangón indul. Utóbbin

a múlt havi junior Európa-bajnokságon nagyszerűen helytállt,

bronzérmet nyert az aranyérmes Jackl mögött. Párizsban a tapasztalatszerzés mellett az lehet a célja, hogy bejusson a középdöntőbe, a legjobb 16 közé.

A junioroknál Münchenben hatalmas és roppant kellemes meglepetésre 200 háton Európa-bajnoki címet nagy egyéni csúccsal kiharcoló Kokas Fanni - aki Kertészhez hasonlatosan a Jövő SC úszója - középdöntő-várományos.

Ha még tovább sikerül gyorsulnia az idei országos felnőttbajnoknak,

a francia fővárosban 17 évesen bejuthat élete első felnőtt Eb-döntőjébe is.

A tini kvartett negyedik tagja, a győri Pápai Olivér, aki az említett junior Eb-n a négyszer kétszázas fiú gyorsváltónk bronzérmében vállalt kiemelkedő szerepet, negyedik emberként a harmadik helyre hozva be a csapatot. Róla Sós Csaba így beszélt: „Olivér a hazai ifibajnokságon már kiugró időt úszott, mely alapján az Eb-csapatba jelöltem. Annál is jobbat ment a korosztályos Európa-bajnokságon, ahol egyéniben 400 gyorson nagyon komoly versenyben szerzett ezüstérmet, emellett váltóban is kimagaslót nyújtott.”

A 16 esztendős tehetség 400-on középdöntős lehet, és esetleg szóhoz juthat valamelyik stafétánk tagjaként is.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien négy számban is indul Forrás: musz.hu)

Jackl Vivien úszás utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Atlétika: Bátori Lilianna magasugrásban ezüstérmes az U20-as vb-n

Utánpótlássport
5 órája

Sportlövészet: aranyérem gyorstüzelő pisztolyban az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
7 órája

Triál: dupla magyar dobogó a junior Eb-n

Utánpótlássport
9 órája

Kosár: a 15. helyen zárt az U18-as leányválogatott a stockholmi Eb-n

Utánpótlássport
9 órája

Kós Hubert: Én is Kós Huberttől várnám az érmeket

Úszás
12 órája

Evezés: Demkó Janka és Mezősi Márton U19-es vb-bronzérmes

Utánpótlássport
13 órája

Úszó Eb: Kós, Marchand, Ponti és Steenbergen nyitotta meg az Eb-t

Úszás
13 órája

Nem sikerült legyőzni Kínát, vb-nyolcadik az U18-as magyar női kézilabda-válogatott

Kézilabda
16 órája