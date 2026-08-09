Evezés: Demkó Janka és Mezősi Márton U19-es vb-bronzérmes
Bronzérmes lett a Demkó Janka és Mezősi Márton alkotta mix kétpárevezős egység a plovdivi U19-es világbajnokságon.
A Demkó Janka és Mezősi Márton alkotta mix kétpárevezős egység
bronzérmes lett a plovdivi U19-es világbajnokságon.
A hazai szövetség beszámolója szerint a döntő nem szűkölködött az izgalmakban: a német dubló már a rajtban élre tört, mögötte azonban szorosan haladt előre a magyar, a román és az olasz egység. Féltávnál ezt a négyest csupán egy hajóhossz választotta el egymástól, a magyar és az olasz hajó teljesen együtt evezett a 2. és 3. helyen.
A hajrában a német vegyes kétpár meg tudta őrizni az elsőségét, és az utolsó métereken az olaszok célfotóval be tudtak jönni a második helyre, 12 századmásodperccel a magyarok előtt.
(Kiemelt kép forrása: Magyar Evezős Szövetség)
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