Iraola: Még nincs kilencven percre elegendő energiánk

Remekül kezdett az AS Monaco elleni felkészülési mérkőzésen a Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló Liverpool FC, amely Alexander Isak és Florian Wirtz góljaival a 29. percben már 2–0-ra vezetett, ám a francia csapat még az első félidőben szépített, a másodikban pedig megfordította a mérkőzést. Az összecsapás után a „vörösök” menedzsere, Andoni Iraola a klubtévének nyilatkozva elmondta: csapata még nincs tökéletes fizikai állapotban.

Alexander Isak szerezte a Pool első gólját (Fotó: Getty Images)

„Nagyon hasonló meccset játszottunk, mint a Leeds ellen – utalt az augusztus 2-án, Chicagóban 2–0-s előnyről 4–2-re elvesztett mérkőzésre a szakember. – Jó első félidőnk volt, de még nincs meg mindenünk ahhoz, hogy tartsuk ezt a szintet. A második félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, és megérdemelten fordított. Játékosaink különböző edzettségi szinten vannak, de a legtöbben jól teljesítettek, még azoknak is volt energiájuk, akik az első vagy a második találkozójukat játsszák. A probléma az, hogy az erőnlétük még nem elegendő kilencven percre. Fáradni kezdtek, és időbe telik, míg ideális kondícióba kerülnek. Még több edzésre van szükségük, de összességében láttam pozitívumokat, csakúgy, mint negatívumokat. Úgy döntöttünk, Jeremy Jacquet-t ma nem küldjük pályára, de a következő mérkőzésen már szerephez juthat. Curtis Jones minden nap edzett, de tegnap csípőproblémái voltak. Nem súlyos a helyzet, de nem akartam kockáztatni.”