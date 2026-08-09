Nemzeti Sportrádió

Iraola: Még nincs kilencven percre elegendő energiánk

V. H. L.V. H. L.
2026.08.09. 18:43
null
Andoni Iraola látott biztató jeleket is (Fotó: Getty Images)
Címkék
AS Monaco Andoni Iraola Liverpool FC
Bár fél óra elteltével már 2–0-ra vezetett, 3–2-re kikapott a Liverpool FC az AS Monacótól az Anfield Rodaon rendezett nemzetközi felkészülési mérkőzésen. A „vörösök” menedzsere szerint a vereség elsősorban a fáradtság számlájára írható.

Remekül kezdett az AS Monaco elleni felkészülési mérkőzésen a Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló Liverpool FC, amely Alexander Isak és Florian Wirtz góljaival a 29. percben már 2–0-ra vezetett, ám a francia csapat még az első félidőben szépített, a másodikban pedig megfordította a mérkőzést. Az összecsapás után a „vörösök” menedzsere, Andoni Iraola a klubtévének nyilatkozva elmondta: csapata még nincs tökéletes fizikai állapotban.

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season Friendly
Alexander Isak szerezte a Pool első gólját (Fotó: Getty Images)

„Nagyon hasonló meccset játszottunk, mint a Leeds ellen – utalt az augusztus 2-án, Chicagóban 2–0-s előnyről 4–2-re elvesztett mérkőzésre a szakember. – Jó első félidőnk volt, de még nincs meg mindenünk ahhoz, hogy tartsuk ezt a szintet. A második félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, és megérdemelten fordított. Játékosaink különböző edzettségi szinten vannak, de a legtöbben jól teljesítettek, még azoknak is volt energiájuk, akik az első vagy a második találkozójukat játsszák. A probléma az, hogy az erőnlétük még nem elegendő kilencven percre. Fáradni kezdtek, és időbe telik, míg ideális kondícióba kerülnek. Még több edzésre van szükségük, de összességében láttam pozitívumokat, csakúgy, mint negatívumokat. Úgy döntöttünk, Jeremy Jacquet-t ma nem küldjük pályára, de a következő mérkőzésen már szerephez juthat. Curtis Jones minden nap edzett, de tegnap csípőproblémái voltak. Nem súlyos a helyzet, de nem akartam kockáztatni.”

Angol labdarúgás
10 órája

Felkészülés: a Liverpool kétgólos előnyről kapott ki a Monacótól

Szoboszlai Dominik kezdőként 75 percet játszott, míg Kerkez Milos csereként állt be az 59. percben.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
LIVERPOOL (angol)–MONACO (francia) 2–3 (2–1)
Liverpool, Anfield 
Liverpool: Alisson (Mamardasvili, a szünetben) – Frimpong (C. Ramsay, 75.), Ndukwe (Endo, a szünetben), Van Dijk (L. Chambers, 59.), Cimikasz (Nyoni, 59.) – Szoboszlai (Elliott, 75.), Gravenberch (McConnell, 59.) – Koumas (Chiesa, 75.), Wirtz (V. Munoz, 59.), Gakpo (Ngumoha, 59.) – Isak (Kerkez, 59.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Monaco: Hrádecky – Vanderson (Teze, a szünetben), S. Sané, Dier (Kehrer, 75.), Nazinho (Mawissa, 75.) – Detourbet (M. Coulibaly, 64.), L. Camara (Benzahra, 63.), P. Cabral (Soubeir, 75.), Golovin (Idumbo, 75.) – Abline (O. Konaté, 63.), Biereth (Brunner, 78.). Vezetőedző: Filipe Luís
Gólszerző: Isak (16.), Wirtz (29.), ill. Golovin (44. – 11-esből), Biereth (56.), Brunner (88.)

 

 

AS Monaco Andoni Iraola Liverpool FC
Legfrissebb hírek

Felkészülés: a Liverpool kétgólos előnyről kapott ki a Monacótól

Angol labdarúgás
10 órája

Ilyen hatással lehet Iraola és stábja Szoboszlai pontrúgásaira

Angol labdarúgás
2026.08.07. 11:49

Közel a visszatéréshez a Liverpool olasz védője

Angol labdarúgás
2026.08.07. 09:17

Három meccsen is megemlékezik Kevin Keeganről a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.08.05. 15:09

Szoboszlai: A rögzített helyzeteket még gyakorolnunk kell

Angol labdarúgás
2026.08.03. 10:29

Kerkez Milosnak az Iraola-féle játék és a mentorszerep is tetszik

Légiósok
2026.07.27. 11:56

Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Bundesligában folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.07.23. 13:03

„A jövőben mindenképpen az egyik vezetőnknek kell lennie” – Iraola Szoboszlai Dominikról

Angol labdarúgás
2026.07.22. 07:39