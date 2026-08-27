Kosárlabda: igazi csapattá érett az U16-os leányválogatott az Eb-n

A női utánpótlás kosárlabda-válogatottak közül ezen nyáron az U16-os csapat szerepelt a legjobban, miután az ötödik helyen fejezte be a romániai Pitesti-ben rendezett A-divíziós Európa-bajnokságot. A Meszler Balázs szövetségi edző vezette együttes öt győzelemmel és két vereséggel végzett a kontinensviadalon.

Azt gondolom, sikerült közel a maximumot kihoznunk magunkból az Eb-n

– kezdte az értékelést Meszler az Utánpótlássportnak. – Amit a mutatott játék terén előzetesen elterveztünk, az hál'istennek a pályán is visszaköszönt az esetek nagy többségében. Tisztán látszott, hogy mit akarunk játszani, és a hét meccs alatt csupán néhány olyan rövidebb periódus akadt, amikor ettől eltértünk és esetleg kicsit káoszossá vált a kosárlabdázásunk. Arra különösen büszke vagyok, hogy a hullámvölgyeket nagybetűs csapatként sikerült átvészelni. Olyan játékoskeretet, illetve szakmai stábot tudtunk kialakítani, amelynek a tagjai jól kiegészítették egymást és remekül voltunk képesek a közös célért dolgozni.

Tudtak a lányok a másik sikerének is abszolúte örülni, és ha valakinek éppen elő kellett lépnie kulcsszereplővé, akkor megtette, ha pedig arra volt szükség, hogy hátrébb lépjen egyet, az sem jelentett gondot. Jól működött a csapatösszhang, mindenki elfogadta a szerepét.

Meszler Balázs Forrás: FIBA

A csoportkörből a mieink 2/1-es mérleggel második helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe, amelyben szoros küzdelemben verték a cseheket, viszont a negyeddöntőben a lettek megállították a magyar lányok, akik aztán a helyosztókon két sima győzelmet arattak előbb a szerbek, majd a törökök ellen.

„A felkészülésünk jól sikerült, veretlenül abszolváltuk valamennyi edzőmeccsünket, majd ezek után nyitottuk az Eb-t a mezőny egyik legerősebb csapata, Szlovénia ellen, amelytől kikaptunk az első meccsen, de ez a vereség összességében a jó irányba terelte a csapatot a folytatásra. Szembesültünk vele, hogy nem vagyunk verhetetlenek, és nagyobb fókuszáltságra van szükség, ha sokáig szeretnénk jutni a tornán. Ezután a németeket sikerült is magabiztosan vernünk, majd ha kicsit szenvedősen is, de összességében végig irányítva a találkozót, a litvánokat is legyűrtük az utolsó csoportmeccsen.

Majd jött a csehek elleni nyolcaddöntő, amelyen végig rendkívül kemény, kellemetlen és fizikális csatán láthattunk a pályán, de végül mi hibáztunk kevesebbet, tudtunk emelni a védekezésünk minőségén a mérkőzés második felében, és többen is elő tudtak lépni jó teljesítménnyel.

A nyolc közé jutással már az alapcélkitűzésünket sikerült elérnünk, de nem szerettünk volna itt megállni. Ezt követően a lettekkel szemben is megvolt az esélyünk a negyeddöntőben, viszont a második negyedbeli rövidzárlatunk sajnos sokba került, és hiába közelítettük meg őket aztán a negyedik negyedben, de a fordításra már nem maradt erőnk.

Hiába nem jutottunk be a legjobb négy közé, nem estünk szét, sőt fegyelmezetten és motiváltan játszva, sikerült megjutalmazni magunkat két meggyőző sikerrel a helyosztókon,

és ezzel felfelé ívelő pályán, pozitív szájízzel befejezni az Európa-bajnokságot, ami mindenképpen büszkeséggel tölthet el mindenkit a csapatból."

A válogatott legeredményesebbjeiként Halasy Enikő (11,3), Székely Lia (10,3) és Samson-Érckövi Éva (10) is legalább tíz pontot átlagolt a tornán.

Az U16-os korosztályban a magyar csapat legutóbb 2022-ben ért el hasonló jó eredményt, akkor szintén ötödik lett, míg azóta két nyolcadik és egy tizedik helyezés volt a mieink mérlege a legfiatalabbak Eb-jén.

Az U16-os leányválogatott Eb-kerete:

Forray Patrícia, Halasy Enikő, Horváth Réka, Hölzl-Szabó Emília, Mara Júlia Eszter, Mogyoródi Lili, Pomsár Anna, Samson-Érckövi Éva, Szalai Blanka, Székely Lia, Szentesi Linda, Ujhelyi Lea



A magyar csapat eredményei:

Csoportkör:

Magyarország–Szlovénia 53–58

Magyarország–Németország 82–55

Magyarország–Litvánia 83–69

Nyolcaddöntő:

Magyarország–Csehország 79–71

Negyeddöntő:

Magyarország–Lettország 69–75

Az 5-8. helyért:

Magyarország–Szerbia 77–40

Magyarország–Törökország 70–59

(Kiemelt kép forrása: FIBA)