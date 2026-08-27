Elképesztő pontrekordot hozott az olasz–német férfi röplabdamérkőzés – videó

A két csapat összesen 43 szettlabdát hárított a 89 perces játszma során, ami bőven megdöntötte az eddigi csúcsot: két hónapja a Nemzetek Ligájában az argentin–lengyel összecsapás egyik felvonása 50:48-as végeredménnyel zárult és 62 percig tartott.

A mostani, 3 óra 29 perces összecsapást egyébként a legutóbbi két világbajnokságon aranyérmes olaszok nyerték meg 3:2-re.

A két együttes a szeptember 9-én kezdődő román, bolgár, finn, olasz közös rendezésű Európa-bajnokságra készül.