Parádés kezdés: a magyar férfi kosárválogatott 18 pontos sikerrel indította a vb-selejtező utolsó körét

Volt lehetőség vegyülni csütörtök délután Miskolcon.

Nagyjából egyszerre bandukoltak, villamosoztak a Hapoel Tel-Aviv és az Atalanta labdarúgócsapatainak drukkerei – a felek albérletben Konferencialiga-meccset vívtak –, valamint az észt és a magyar kosárszurkolók a DVTK szomszédban lévő létesítményei felé. A két meccs két óra eltéréssel kezdődött, így nagy volt a rendőri, rendezői készültség, de szerencsére nem volt semmi probléma, mindenki békében megtalálta a maga helyét.

Nekünk természetesen a kosárlabda-válogattunk baltiak elleni vb-selejtezője volt a fontos, s mivel a kvalifikáció záró szakaszába ugyanolyan mérleggel érkeztek a felek, nagyon fontos lett volna a győzelem is.

Váradi Benedek a meccs előtti napon azt mondta, parázs mérkőzést vár, és a védekezésnek kell nagyon rendben lennie, ha nyerni akarunk, és ebben az első félidő alapján teljesen igaza volt. A bibi ott van, hogy az észtek is láthatóan ugyanígy készültek, öt perc alatt összesen nyolc pont esett, elképesztő agresszivitással figyeltek egymásra a játékosok, de egyáltalán nem tisztátalan eszközökkel. Váltott vezetéssel haladtak az együttesek, nálunk sokadszor Perl Zoltán, illetve honosított centerünk, Nate Reuvers húzta a szekeret, de az első negyed hajrájában kellettek Pallai Tamás pontjai is. A másik oldalon jobban működtek a kettő a kettő elleni játékok, eloszlottak a pontok.

A második tíz perc annyiban különbözött, hogy több távoli kísérlet beesett mindkét oldalon, az is látszott, hogy a mieinknek nagyon meg kell becsülniük a labdát, mert az észtek minden labdával gyorsan rohantak. Perl zseniális volt, ahogy Reuvers is, utóbbié lett az utolsó szó a nagyszünet előtt, Krnjajszki Borisz fellöbbölt labdáját zsákolta faulttal együtt a gyűrűbe, kár, hogy a pluszbüntetőt kihagyta, de ezen a meccsen a hárompontos előnynek is örülni kellett.

A fordulás után más jellegű mérkőzés következett. Óriási tempó és rohanás jellemezte a játékot, nagyon sokszor éltünk az észtek fegyverével, és lefutottuk az ellenfelet, Lukács Norbert elöl-hátul hasznos volt, miközben Perl és Reuvers folytatta remeklését. Hattal-nyolccal is vezettünk többször is, a másik oldalon Kristian Kullamae szinte egyedül tartotta meccsben az észteket. Krnjajszki Borisz dudaszós triplával növelte hétre az előnyünket az utolsó negyed előtt.

VÉLEMÉNYEK Golomán György, a magyar válogatott centere: – Jó meccset játszottunk, főleg védekezésben nyújtottunk kiemelkedőt. Csapatként kosárlabdáztunk, mindenki tudta a szerepét, óriásit küzdöttünk egymásért. Nem elégszünk meg ezzel, szeretnénk Szlovéniában megint nyerni. Malik-Kalev Kotsar, az észt válogatott centere: – Nagyon felkészült magyar csapattal találkoztunk, egyértelműen lejátszott minket a pályáról. Nagyon magunkba kell néznünk a vereség után.

Váradi Benedek öt ponttal kezdte a záró etapot, először volt tíz közte ide. Ha a büntetőzés is ment volna, talán még nagyobb lehetett volna az előny. Valerio-Bodon Vincent aztán a vonalról is belőtte magát, és hat perccel a vége előtt 13 ponttal vezettünk. Még keményebbé váltak az észtek, de felvettük a kesztyűt. A remek védekezésből jött néhány kiváló támadás, a hajrában Perl egy ziccerrel és egy hármassal a vendégek minden reményét szertefoszlatta, sőt, a nagy különbségű győzelem az egymás elleni összevetésben is jól jöhet, ha szükség lesz rá.

Nagy győzelmet aratott a remekül meccselő Gasper Okorn csapata, vasárnap Szlovéniában is lehet keresnivalónk ilyen fegyelmezett játékkal. 85–67

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK CSOPORTKÖR

L-CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÉSZTORSZÁG 85–67 (13–14, 24–20, 26–22, 22–11)

Miskolc, 2200 néző. Vezette: Vulic (horvát), Horozov (bolgár), Güngör (török)

MAGYARORSZÁG: Somogyi 3, Perl 22/3, Benke 3/3, Lukács N. 8/3, Golomán 1. Csere: Reuvers 18/3, Krnjajszki 6/3, Váradi 11/9, Valerio-Bodon 4, Pallai 9/6, Meleg. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

ÉSZTORSZÁG: Drellm 4, Kullamae 26/12, Joesaar, Konoritsuk 4/3, Kotsar 7. Csere: Tass 2, Raieste 9, Hermet 3/3, Suurorg 10/6, Ilver, Treier 2. Edző: Heiko Rannula

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–3. 12. p: 16–21. 15. p.: 23–22. 18. p.: 30–28. 21. p.: 40–34. 25. p.: 47–47. 26. p.: 55–47. 34. p.: 71–58. 38. p.: 81–63

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Elégedett vagyok, nagyon jó érzés ezt a szakaszt győzelemmel kezdeni. Nem a legszebb mérkőzés volt, de végül is a siker a fontos. Védekezésben remek meccs volt, támadásban még van bennünk több. Könnyebb úgy játszani, hogy két remek centerünk van. Még akad néhány napunk, hogy tovább fejlődjünk – szeretnénk nyerni Szlovéniában is.

Heiko Rannula: – Egyértelmű, jobb volt a magyar csapat, mi nem játszottunk azon a szinten, amin szoktunk. Csapatként is sokat hibáztunk, illetve elvesztettük egy az egyben a fizikai csatát. A második félidőben fölénk nőttek a hazaiak. Öt mérkőzés van hátra, tudom, hogy képesek vagyunk sokkal jobban játszani, de a mostani mérkőzés miatt nem magyarázkodhatunk.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Finnország–Svédország 81–86 (20–23, 21–21, 20–20, 20–22)

20.30: Franciaország–Szlovénia

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Franciaország 11 pont (6 mérkőzés)

2. Finnország 11 pont (7)

3. MAGYARORSZÁG 11 pont (7)

4. Svédország 11 pont (7)

5. Észtország 10 pont (7)

6. Szlovénia 9 pont (6)

Az első három helyezett jut ki a világbajnokságra.