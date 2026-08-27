Acolatse távozott a Ferencvárostól, Szaúd-Arábiában folytatja – hivatalos

Az Al-Hazem a közösségi oldalán képeket is közzétett Elton Acolatse aláírásáról, és köszöntötte új játékosát. A klub bejegyzése szerint ezzel „új fejezet” kezdődik a labdarúgó pályafutásában.

A Ferencváros januárban szerződtette Acolatsét a Diósgyőrtől. A szélső az előző idényben 18 bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett a DVTK színeiben, míg a 2026-os tavaszi idényben már a Ferencváros játékosa volt.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója augusztus elején elmondta, hogy Acolatse azért került ki az Európa-liga-selejtezős keretből, mert konkrét ajánlat érkezett érte.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország)

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)