Nemzeti Sportrádió

Öttusa: dupla magyar arany az U15-ös világbajnokságon

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2026.08.26. 20:39
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Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Kósa Nóra egyéniben és a leánycsapat (Kósa mellett Csák Laura és Toplenszki Zsófia) tagjaként is aranyérmet ünnepelhetett a madridi U15-ös öttusa-vb-n.

A Madridban zajló U15-ös öttusa-világbajnokság szerdai döntőjében a lányok mérték össze a tudásukat. Kósa Nóra az előzetes esélyek alapján joggal pályázott a dobogós helyek egyikére, végül

nagyszerű versenyzéssel megnyerte a vb-t.

Csák Laura a nyolcadik, Toplenszki Zsófia a tizedik, Bodnár Csillag pedig a huszadik helyen zárta a versenyt, a csapatok rangsorában pedig az eredményeik alapján Kósa, Csák és Toplenszki is a legjobbnak bizonyult, így két magyar aranyérem született a spanyol fővárosban. Az eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra a dobogó tetején Forrás: Magyar Öttusa Szövetség)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
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