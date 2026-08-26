Öttusa: dupla magyar arany az U15-ös világbajnokságon

A Madridban zajló U15-ös öttusa-világbajnokság szerdai döntőjében a lányok mérték össze a tudásukat. Kósa Nóra az előzetes esélyek alapján joggal pályázott a dobogós helyek egyikére, végül

nagyszerű versenyzéssel megnyerte a vb-t.

Csák Laura a nyolcadik, Toplenszki Zsófia a tizedik, Bodnár Csillag pedig a huszadik helyen zárta a versenyt, a csapatok rangsorában pedig az eredményeik alapján Kósa, Csák és Toplenszki is a legjobbnak bizonyult, így két magyar aranyérem született a spanyol fővárosban. Az eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra a dobogó tetején Forrás: Magyar Öttusa Szövetség)