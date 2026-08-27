Birkózás: túlteljesítés Pozsonyban, másfél tucat érem a nyáron

Egy ezüst- és négy bronzéremmel fejezte be szereplését a magyar küldöttség a Pozsonyban rendezett U20-as birkózó-világbajnokságon. A kötöttfogásúak vitték a prímet: László Koppány (130 kg) a döntőig menetelt, és másodikként zárt, míg Zsitovoz Petrónak (67 kg), Toplak Zalánnak (77 kg) és Szinay Szabolcsnak (82 kg) egyaránt bronzot akasztottak a nyakába. Ráadásul a sikerek értékét növeli: legutóbb 1992-ben fordult elő, hogy a mieink legalább négy érmet nyerjenek kötöttfogásban a juniorok vb-jén.

A női szakág képviselői közül Báger Barbara (62 kg) tartotta leginkább a frontot, aki szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel; Balázs Édának (59 kg) és Pupp Viktóriának (65 kg) pedig be kellett érnie az ötödik hellyel.

A pozsonyi seregszemlével lezárult a sportági utánpótlás nyári világversenyeinek sora. Az öt kiemelt eseményen (U20-as vb és Eb, U17-es vb és Eb, illetve U15-ös Eb) a magyar fiatalok összesen 18 érmet gyűjtöttek (tavaly 19-et), ebből tíz kötött-, kettő szabadfogásban, míg hat a női birkózásban született.

Az idén a kötöttfogásúak túlszárnyalták az előzetesen várt eredményeket

– kezdte az értékelést Módos Péter, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) kötöttfogású szakágvezetője, korábbi felnőtt szövetségi kapitány az Utánpótlássportnak. – Az U15-ös Eb-n sajnos nem jött össze az éremszerzés, de a legfiatalabbak teljesítményeiből még nem érdemes messzemenő következtéseket levonni. A magyar gyerekek jellemzően később érő típusok, összehasonlítva például a kaukázusi országok tinédzsereivel – márpedig ez a tényező a serdülőknél sokat számít. Ugyanakkor az idősebbek eredményei azt mutatják, hogy nem dolgozunk olyan nagyon rosszul, hiszen az U17-esek és az U20-asok is szépen gyűjtögették az érmeket. A versenyzőink bizonyították, hogy a világ élvonalába tartoznak. Több olyan birkózóink is akadt, aki az idén tűnt fel igazán és most debütált világversenyen, amelyen mindjárt érmet is tudott nyerni. Ez hatalmas fegyvertény. Persze rajtuk kívül ott van vannak azok az ígéreteink, akik már a korábbi években is bizonyítottak, és ezen a nyáron ismét letették a névjegyüket. Jó jel, hogy ők is lépegetnek előre a karrierjükben.

Úgy látom, a kötöttfogású-utánpótlásunk ebben az esztendőben nemcsak megerősítette a helyét, hanem még előre is lépett a nemzetközi mezőnyben.

Báger Barbara a tavalyi U17-es vb-bronza után ezúttal az U20-asok között is harmadik lett a világbajnokságon Forrás: UWW/MBSZ

A lányoknál felemásabb a mérleg, ha figyelembe vesszük, hogy tavaly 13, míg az idén csak hat érmet nyertek a mieink az említett három korosztály öt világversenyén.

Ha csak az érmek számát nézzük, valóban tapasztalható visszaesés az előző évhez képest, de azt gondolom, ezekben a korosztályokban hiba lenne kizárólag a dobogós helyekben mérni a produktivitást

– értékelt Ligeti Richárd, a felnőtt női válogatott szövetségi kapitánya, a KIMBA szakági edzője. – A korábbi esztendőkben láthattuk, hogy a női utánpótlás gyakran felül- vagy éppen alulértékelte önmagát a sikerekkel. Alapvetően nem az aktuálisan nyert utánpótlásérmek száma határozza meg számunkra a követendő irányt, sokkal inkább a mutatott teljesítményekből kell kiindulnunk, és azokból tanulságokat levonnunk. Többen kiemelkedően szerepeltek, miközben néhány olyan ki-ki meccset is láthattunk, amely sajnos nem a mienk javára dőlt el. Az U17-es vébén például az egyik Eb-győztesünk, Zsitovoz Mária a későbbi aranyérmes amerikaitól kapott ki az utolsó másodpercekben, míg a másik Eb-címvédőnk, Sillei Janka 6–6-os meccsen maradt alul a negyeddöntőben egy nagyon erős kanadaival szemben, legutóbb pedig Balázs Éda öt másodperccel a vége előtt szenvedett vereséget indiai ellenfelétől az U20-as vébé bronzcsatájában. Ha pusztán ezeket a mérkőzéseket a mi versenyzőink nyerik, már sokkal jobban festene az összkép.

Szereztünk jó néhány ötödik helyezést is, láthattunk sok-sok biztató produkciót a lányoktól, ezekre is szeretnénk építeni a jövőben.

(Kiemelt kép forrása: Zsitovoz Petro az U20-as Eb-győzelem után bronzérmet nyert a korosztály pozsonyi vb-jén Forrás: UWW/MBSZ)