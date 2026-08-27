Nemzeti Sportrádió

Savinho után újabb játékost szerződtetett a Tottenham Manchesterből – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 17:25
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Omar Marmus követte Savinhót Észak-Londonba (Fotó: Tottenham Hotspur)
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átigazolás Tottenham Hotspur Omar Marmus Premier League Manchester City
A Tottenham Hotspur kölcsönvette a Manchester City egyiptomi válogatott támadóját, Omar Marmust. A londoni klub az idény végén 60 millió fontért köteles végleg megvásárolni a játékost.

A 27 éves Omar Marmus a nyáron érkezett Savinhóhoz hasonlóan Manchesterből teszi át a székhelyét Londonba. Az egyiptomi játékos 2025 januárjában 59 millió fontért igazolt a Manchester Cityhez az Eintracht Frankfurttól, azóta 62 mérkőzésen 16 gólt szerzett.

Az előző idényben azonban kevés lehetőséghez jutott, bajnoki szerepléseinek többségén csereként lépett pályára Erling Haaland árnyékában. Roberto De Zerbi, a Tottenham Hotspur vezetőedzője szerint Marmus pontosan olyan játékos, amilyenre a klubnak szüksége van: ambiciózus, motivált és győzni akar.

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Harvey Barnes duplázott a „szarkáknál”, Thierno Barry viszont őt is túlteljesítette a mesterhármasával.

A Spurs számára ez már több mint 300 millió fontos nyári költekezést jelent.

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