Savinho után újabb játékost szerződtetett a Tottenham Manchesterből – hivatalos

A 27 éves Omar Marmus a nyáron érkezett Savinhóhoz hasonlóan Manchesterből teszi át a székhelyét Londonba. Az egyiptomi játékos 2025 januárjában 59 millió fontért igazolt a Manchester Cityhez az Eintracht Frankfurttól, azóta 62 mérkőzésen 16 gólt szerzett.

Az előző idényben azonban kevés lehetőséghez jutott, bajnoki szerepléseinek többségén csereként lépett pályára Erling Haaland árnyékában. Roberto De Zerbi, a Tottenham Hotspur vezetőedzője szerint Marmus pontosan olyan játékos, amilyenre a klubnak szüksége van: ambiciózus, motivált és győzni akar.