Savinho után újabb játékost szerződtetett a Tottenham Manchesterből – hivatalos
A Tottenham Hotspur kölcsönvette a Manchester City egyiptomi válogatott támadóját, Omar Marmust. A londoni klub az idény végén 60 millió fontért köteles végleg megvásárolni a játékost.
A 27 éves Omar Marmus a nyáron érkezett Savinhóhoz hasonlóan Manchesterből teszi át a székhelyét Londonba. Az egyiptomi játékos 2025 januárjában 59 millió fontért igazolt a Manchester Cityhez az Eintracht Frankfurttól, azóta 62 mérkőzésen 16 gólt szerzett.
Az előző idényben azonban kevés lehetőséghez jutott, bajnoki szerepléseinek többségén csereként lépett pályára Erling Haaland árnyékában. Roberto De Zerbi, a Tottenham Hotspur vezetőedzője szerint Marmus pontosan olyan játékos, amilyenre a klubnak szüksége van: ambiciózus, motivált és győzni akar.
A Spurs számára ez már több mint 300 millió fontos nyári költekezést jelent.
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