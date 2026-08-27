Új úton a szegedi kosarasok

Hosszú és küzdelmes időszak zárult le a szegedi férfi kosárlabdacsapat életében. A következő szezonban már új névadó szponzor segíti a klubot, amely ezáltal új néven, Délút-SZTE-Szedeákként szerepel majd a bajnokságban. Kardos Péter, a szegedi klub elnöke elmondta, az elmúlt három évben a túlélésért küzdöttek, a munka jelentős részét a szponzorkeresés tette ki.

„Külön öröm számunkra, hogy egy lokális kötődéssel rendelkező magyar családi vállalkozás látta meg bennünk a lehetőséget. Húsz éve dolgozom elnökként ezért a klubért a kollégákkal, tulajdonképpen azért, hogy létezzen. Amikor nincs annyi szponzor, hogy az a minimális működéshez elég legyen, egy idő után az ember felteszi magának a kérdést, hogy tényleg olyan értéket teremt-e, ami másoknak is fontos. Nagyon megható pillanat, amikor jön egy cég, amely azt mondja, vállalja, és segít, és a saját pénzéből támogatásra érdemesnek ítéli a munkánkat” – mondta a klubelnök.

Hozzátette, ezzel ugyan a sötét felhők eltűntek a klub feje fölül, de ez nem jelenti azt, hogy minden aranyból lesz a folytatásban. Továbbra is felelős gazdálkodás jellemzi majd a klubot, amely az elmúlt tíz évben négy érmet nyert a hazai kosárlabda-életben, aminél csak három klub, a Falco, a Szolnok és az Alba büszkélkedhet több dobogós helyezéssel a bajnoki és kupaeredmények tekintetében.

„Nyár elején kaptam egy felkérést Pétertől, hogy komolyabb szintre emelhetnénk az együttműködésünket. Mikor beleláttam a csapat értékeibe és munkájába, sok hasonlóságot láttam a cégünk és a klub között, ilyen a helyi értékek előtérbe helyezése vagy a családias hangulat. A szegedi kosárlabda megmutatta azt, hogy szenvedéllyel, tudatos utánpótlás-neveléssel az élvonalban lehet szerepelni, és egy ilyen klub mögé büszkeség odaállni” – nyilatkozta Juhász Lóránt, az algyői telephelyű építőipari cég, a Délút Kft. tulajdonosa.

A szegedi klub szerdán a román élvonalbeli Temesvár ellen játszotta le első felkészülési meccsét (71–86), ezen még az amerikai Andrew Henderson sérülése miatt nem léphetett pályára. A Délút-SZTE-Szedeák hétvégén az oroszlányi Bányász-kupán szerepel, majd jövő héten kétszer is hazai pályán játszik edzőmeccset, előbb szerdán az NKA Pécs, majd szombaton a DEAC ellen.