Hiába a négygólos hátrány a Celtic ellen, a LASK-nak innen is összejött története első BL-főtáblája

A nem bajnoki ágon a Bodö/Glimt újabb magabiztos győzelmet aratott a NEC ellen. A norvég csapat az első félidő hajrájában Fredrik Björkan és Sondre Auklend révén kétgólos előnybe került, majd a második játékrészben Deveron Fonville öngóljával kialakította a 3–0-s végeredményt. A NEC már a 3. percben emberhátrányba került Gonzalo Crettaz kiállítása miatt. A Bodö/Glimt az első mérkőzésen 3–1-re nyert, így kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel jutott tovább.

A Celtic a 21. percben Callum McGregor góljával vezetést szerzett, amivel összesítésben már négy gól volt az előnye, ám a LASK még az első félidőben egyenlített Moses Usor révén. A fordulás után Robert Ljubicic és Samuel Adeniran is betalált, így az osztrákok a hátrányuk jelentős részét ledolgozták. A hajrában a hazaiak nagy nyomás alatt tartották a skótokat, aminek meg is lett az eredménye: a ráadás első percében Florian Flecker hosszabbításra mentette a párharcot.

A ráadás első 15 percében kevés érdemleges történt, aztán a 109. percben a saját tizenhatosa előtt labdát vesztett a Celtic, Krystof Danek Adeniranhoz továbbított, aki átvétel nélkül 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Az amerikai csatár hat perccel később pontot tehetett volna a párviadal végére, ám Viljami Sinisalo kivédte a bal alsó sarokba tartó lövést. A Celtic ezzel együtt nem tudta tizenegyesekig nyújtani a párharcot, a LASK így 5–4-es összesítéssel története során először bejutott a BL ligaszakaszába.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

Sabah (azeri)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 5–2 (Nwachukwu 38., Rakhmonaliyev 74., Mutallimov 90+4., Mbina 101., Mickels 115., ill. Zlatanovics 10., Mizrahi 61.) – hosszabbítás után

Kiállítva: D. T. Diop (100., Hapoel), Peretz (117., Hapoel)

Továbbjutott: a Sabah, 6–4-es összesítéssel

Linzer ASK (osztrák)–Celtic (skót) 5–1 (Usor 32., Ljubicic 48., Adeniran 58., 109., Flecker 90+1., ill. McGregor 22.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a LASK, 5–4-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

Bodö/Glimt (norvég)–NEC (holland) 3–0 (Björkan 45+2., Auklend 45+5., Fonville 73. – öngól)

Kiállítva: Crettaz (3., NEC)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel