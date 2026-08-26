Szerdai sportműsor: BL-főtáblára juthatnak Varga Barnabásék; pályán a Real Madrid

AUGUSZTUS 26., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

21.00: AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport2)

21.00: Celje (szlovén)–Slovan (szlovák)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Lyon (francia)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

18.45: SK Rapid (osztrák)–Hearts (skót)

NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Gödöllői SK–Füzesabonyi SC

17.30: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC

17.30: Debreceni VSC II–Eger SE

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye

17.30: Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.30: Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

17.30: Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: Bicskei TC–Balatonalmádi SE

17.30: ETO Akadémia–Király SE

17.30: VSC 2015 Veszprém–Haladás FC

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest

17.30: Dorogi Bányász FC–Komárom VSE

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE

17.30: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II

17.30: ESMTK–Sándorfalvi SKE

17.30: III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre

17.30: Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE

17.30: Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE

17.30: Csepel SC–BKV Előre

17.30: Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: PTE-PEAC–Budaörs

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II

17.30: Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK

17.30: Érdi VSE–Pécsi MFC

17.30: Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE

17.30: Budafoki MTE–Szekszárdi UFC

17.30: Sárbogárd SE–BFC Siófok

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)

20.45: Newcastle United–West Bromwich Albion (II.)

20.45: Tottenham Hotspur–Charlton Athletic (II.) (Tv: Match4)

21.00: Preston North End (II.)–Everton

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

NŐI NB I

4. FORDULÓ

11.00: MTK–Astra HFC

16.00: Puskás Akadémia–Újpest

17.00: Kész-St. Mihály Szeged–Szekszárd

17.00: Videoton–PMFC

17.00: Kispest-Honvéd–ETO FC

17.30: DVTK–Ferencváros

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ

D-CSOPORT, 2. FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)

16.00: KF Drenica (koszovói)–SS Murata (San Marinó-i)

19.00: Újpest FC–Sakarya Karasu SK (török) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT FEEDER, OLOMOUC

10.00: férfi egyes, a 32 közé és a 16 közé jutásért; páros, nyolcaddöntő

ATLÉTIKA

14.00: VIII. Németh Pál Memorial, ezüst kategóriás dobóverseny, Szombathely

17.30: Gyémánt Liga, Zürich

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, AMSZTERDAM (a magyar érdekeltségű futamok)

13.21: női egypár, előfutam (Gadányi Zoltána)

14.02: férfi egypár, előfutam (Pétervári-Molnár Bendegúz)

14.27: férfi könnyűsúlyú egypár, C-döntő (Tamás Bence)

FALLABDA

PSA Budapest Open (Millenáris D-épület)

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

9.00 és 14.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

13.34: 5. szakasz, Falset–Roquetes, 173.4 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1127 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

2.00: férfiselejtező (Bőhm Csaba, Tárkányi Zsombor, Szép Balázs, Koleszár Mihály)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

15.00: Szlovénia–Lettország

18.00: Németország–Törökország

B-CSOPORT, BRNO

16.00: Ausztria–Bulgária

19.00: Szerbia–Görögország

C-CSOPORT, BAKU

13.30: Spanyolország–Portugália

16.30: Belgium–Azerbajdzsán

D-CSOPORT, GÖTEBORG

16.00: Franciaország–Olaszország

19.00: Szlovákia–Montenegró

SZNÚKER

VUHAN OPEN

8.00: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

13.30: 4. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló; vegyes páros, elődöntő és döntő

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM

20.00: egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY

23.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VITORLÁZÁS

ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Jótékonysági meccsen a magyar öreg­fiúk-válogatott – a vonalban Sipos Jenő

8.00: Roger Federer elzárkózik a visszatéréstől

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: újkori olimpiák Athénban

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: NFL-sztárok is játszanának a Los Angeles-i olimpián flagfootballban. Vendégünk Zahovay Ádám, a magyar flagfootball-válogatott szövetségi kapitánya és a férficsapat vezetőedzője, valamint Horváth Kristóf, a flagfootball-válogatott koordinátora

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: Nemcsak a pályán lehet bajnokká válni – beszélgetés Dzur Annamáriával és Csernoviczki Évával

17.35: A poznani kajak-kenu világbajnokság napi helyszíni összefoglalója Tóth Bélával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás: hogyan teljesített az elmúlt években a Ferencváros a rájátszáskörökben?

18.30: Labdarúgás: már csak négy hely kiadó a Bajnokok Ligája főtábláján

19.30: Atlétika: új világcsúcs a félmaratoni távon

20.00: Napi aktualitások és a legfontosabb történések összefoglalója

20.30: Kosárlabda: a férfivilágbajnoki selejtező felvezetése

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág