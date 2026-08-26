Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: BL-főtáblára juthatnak Varga Barnabásék; pályán a Real Madrid

V. B.V. B.
2026.08.26. 00:10
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Szerdán zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezője, négy csapattal válik teljessé a főtábla mezőnye – a Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén lehet az egyik ilyen együttes. Lesz Konferencialiga-selejtező, teljes hétközi fordulóra kerül sor az NB III-ban és a női NB I-ben, a spanyol élvonalban a Real Madrid lép pályára, míg az angol Ligakupában több Premier League-csapat is érdekelt ezen a napon. Az Újpest a második meccsét játssza a futsal Bajnokok Ligája előselejtezőjében, Valter Attila a Vuelta a Espanán teker, és folytatódik a röplabda Európa-bajnokság is, több sportágban (evezés, kajak-kenu, öttusa) pedig világbajnokság zajlik. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban asztalitenisz, atlétika, fallabda, lósport, sznúker, tenisz és vitorlázás is.

 AUGUSZTUS 26., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
21.00: AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport2)
21.00: Celje (szlovén)–Slovan (szlovák)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: Lyon (francia)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
18.45: SK Rapid (osztrák)–Hearts (skót)

NB III
5. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Gödöllői SK–Füzesabonyi SC
17.30: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC
17.30: Debreceni VSC II–Eger SE
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
17.30: Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.30: Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
17.30: Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: Bicskei TC–Balatonalmádi SE
17.30: ETO Akadémia–Király SE
17.30: VSC 2015 Veszprém–Haladás FC
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest
17.30: Dorogi Bányász FC–Komárom VSE
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE
17.30: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
17.30: ESMTK–Sándorfalvi SKE
17.30: III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre
17.30: Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE
17.30: Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE
17.30: Csepel SC–BKV Előre
17.30: Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: PTE-PEAC–Budaörs
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II
17.30: Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK
17.30: Érdi VSE–Pécsi MFC
17.30: Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE
17.30: Budafoki MTE–Szekszárdi UFC
17.30: Sárbogárd SE–BFC Siófok

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
20.45: Newcastle United–West Bromwich Albion (II.)
20.45: Tottenham Hotspur–Charlton Athletic (II.) (Tv: Match4)
21.00: Preston North End (II.)–Everton

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

NŐI NB I
4. FORDULÓ
11.00: MTK–Astra HFC
16.00: Puskás Akadémia–Újpest
17.00: Kész-St. Mihály Szeged–Szekszárd
17.00: Videoton–PMFC
17.00: Kispest-Honvéd–ETO FC
17.30: DVTK–Ferencváros

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-CSOPORT, 2. FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)
16.00: KF Drenica (koszovói)–SS Murata (San Marinó-i)
19.00: Újpest FC–Sakarya Karasu SK (török) (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK  

ASZTALITENISZ
WTT FEEDER, OLOMOUC
10.00: férfi egyes, a 32 közé és a 16 közé jutásért; páros, nyolcaddöntő

ATLÉTIKA
14.00: VIII. Németh Pál Memorial, ezüst kategóriás dobóverseny, Szombathely
17.30: Gyémánt Liga, Zürich

EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, AMSZTERDAM (a magyar érdekeltségű futamok)
13.21: női egypár, előfutam (Gadányi Zoltána)
14.02: férfi egypár, előfutam (Pétervári-Molnár Bendegúz)
14.27: férfi könnyűsúlyú egypár, C-döntő (Tamás Bence)

FALLABDA
PSA Budapest Open (Millenáris D-épület)

KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN
9.00 és 14.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
13.34: 5. szakasz, Falset–Roquetes, 173.4 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1127 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG
  2.00: férfiselejtező (Bőhm Csaba, Tárkányi Zsombor, Szép Balázs, Koleszár Mihály)

RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: Szlovénia–Lettország
18.00: Németország–Törökország
B-CSOPORT, BRNO
16.00: Ausztria–Bulgária
19.00: Szerbia–Görögország
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Spanyolország–Portugália
16.30: Belgium–Azerbajdzsán
D-CSOPORT, GÖTEBORG
16.00: Franciaország–Olaszország
19.00: Szlovákia–Montenegró

SZNÚKER
VUHAN OPEN
  8.00: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
13.30: 4. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló; vegyes páros, elődöntő és döntő
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
20.00: egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
23.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VITORLÁZÁS
ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Jótékonysági meccsen a magyar öreg­fiúk-válogatott – a vonalban Sipos Jenő 
  8.00: Roger Federer elzárkózik a visszatéréstől
  9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: újkori olimpiák Athénban
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: NFL-sztárok is játszanának a Los Angeles-i olimpián flagfootballban. Vendégünk Zahovay Ádám, a magyar flagfootball-válogatott szövetségi kapitánya és a férficsapat vezetőedzője, valamint Horváth Kristóf, a flagfootball-válogatott koordinátora 
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Thury Gábor 
17.00: Nemcsak a pályán lehet bajnokká válni – beszélgetés Dzur Annamáriával és Csernoviczki Évával
17.35: A poznani kajak-kenu világbajnokság napi helyszíni összefoglalója Tóth Bélával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás: hogyan teljesített az elmúlt években a Ferencváros a rájátszáskörökben?
18.30: Labdarúgás: már csak négy hely kiadó a Bajnokok Ligája főtábláján
19.30: Atlétika: új világcsúcs a félmaratoni távon
20.00: Napi aktualitások és a legfontosabb történések összefoglalója
20.30: Kosárlabda: a férfivilágbajnoki selejtező felvezetése
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Keddi sportműsor: Magyarország–Németország a röplabda Eb-n, az Újpest a futsal BL-előselejtezőben

Minden más foci
2026.08.24. 23:58

Heti program: véget érnek a BL- és El-selejtezők; NB I, PL, La Liga, Serie A és Bundesliga

Egyéb egyéni
2026.08.24. 11:26

Hétfői sportműsor: pályán a Chelsea; kezdődik az öttusa-vb

Minden más foci
2026.08.23. 23:55

Vasárnapi sportműsor: ETO FC–ZTE, Kisvárda–DVSC, pályán a Liverpool

Minden más foci
2026.08.22. 23:50

Szombati sportműsor: Vasas–PAFC, MTK–Nyíregyháza az NB I-ben, DVSC–Győr női kézimeccs

Minden más foci
2026.08.21. 23:36

Pénteki sportműsor: Paks–Újpest az NB I-ben, kezdődik a Premier League

Minden más foci
2026.08.20. 23:58

Csütörtöki sportműsor: a Trabzonspor vendége lesz a Ferencváros az Európa-liga playoffjában

Minden más foci
2026.08.19. 23:50

Szerdai sportműsor: rájátszás a BL-selejtezőben; pályán a Veszprém kézilabdacsapata

Minden más foci
2026.08.18. 23:45