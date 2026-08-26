Szerdai sportműsor: BL-főtáblára juthatnak Varga Barnabásék; pályán a Real Madrid
AUGUSZTUS 26., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
21.00: AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport2)
21.00: Celje (szlovén)–Slovan (szlovák)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: Lyon (francia)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
18.45: SK Rapid (osztrák)–Hearts (skót)
NB III
5. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Gödöllői SK–Füzesabonyi SC
17.30: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC
17.30: Debreceni VSC II–Eger SE
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
17.30: Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.30: Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
17.30: Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: Bicskei TC–Balatonalmádi SE
17.30: ETO Akadémia–Király SE
17.30: VSC 2015 Veszprém–Haladás FC
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest
17.30: Dorogi Bányász FC–Komárom VSE
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE
17.30: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
17.30: ESMTK–Sándorfalvi SKE
17.30: III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre
17.30: Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE
17.30: Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE
17.30: Csepel SC–BKV Előre
17.30: Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: PTE-PEAC–Budaörs
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II
17.30: Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK
17.30: Érdi VSE–Pécsi MFC
17.30: Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE
17.30: Budafoki MTE–Szekszárdi UFC
17.30: Sárbogárd SE–BFC Siófok
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
20.45: Newcastle United–West Bromwich Albion (II.)
20.45: Tottenham Hotspur–Charlton Athletic (II.) (Tv: Match4)
21.00: Preston North End (II.)–Everton
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
NŐI NB I
4. FORDULÓ
11.00: MTK–Astra HFC
16.00: Puskás Akadémia–Újpest
17.00: Kész-St. Mihály Szeged–Szekszárd
17.00: Videoton–PMFC
17.00: Kispest-Honvéd–ETO FC
17.30: DVTK–Ferencváros
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-CSOPORT, 2. FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)
16.00: KF Drenica (koszovói)–SS Murata (San Marinó-i)
19.00: Újpest FC–Sakarya Karasu SK (török) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT FEEDER, OLOMOUC
10.00: férfi egyes, a 32 közé és a 16 közé jutásért; páros, nyolcaddöntő
ATLÉTIKA
14.00: VIII. Németh Pál Memorial, ezüst kategóriás dobóverseny, Szombathely
17.30: Gyémánt Liga, Zürich
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, AMSZTERDAM (a magyar érdekeltségű futamok)
13.21: női egypár, előfutam (Gadányi Zoltána)
14.02: férfi egypár, előfutam (Pétervári-Molnár Bendegúz)
14.27: férfi könnyűsúlyú egypár, C-döntő (Tamás Bence)
FALLABDA
PSA Budapest Open (Millenáris D-épület)
KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN
9.00 és 14.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
13.34: 5. szakasz, Falset–Roquetes, 173.4 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1127 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG
2.00: férfiselejtező (Bőhm Csaba, Tárkányi Zsombor, Szép Balázs, Koleszár Mihály)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: Szlovénia–Lettország
18.00: Németország–Törökország
B-CSOPORT, BRNO
16.00: Ausztria–Bulgária
19.00: Szerbia–Görögország
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Spanyolország–Portugália
16.30: Belgium–Azerbajdzsán
D-CSOPORT, GÖTEBORG
16.00: Franciaország–Olaszország
19.00: Szlovákia–Montenegró
SZNÚKER
VUHAN OPEN
8.00: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
13.30: 4. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló; vegyes páros, elődöntő és döntő
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
20.00: egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
23.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
VITORLÁZÁS
ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Jótékonysági meccsen a magyar öregfiúk-válogatott – a vonalban Sipos Jenő
8.00: Roger Federer elzárkózik a visszatéréstől
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: újkori olimpiák Athénban
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: NFL-sztárok is játszanának a Los Angeles-i olimpián flagfootballban. Vendégünk Zahovay Ádám, a magyar flagfootball-válogatott szövetségi kapitánya és a férficsapat vezetőedzője, valamint Horváth Kristóf, a flagfootball-válogatott koordinátora
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: Nemcsak a pályán lehet bajnokká válni – beszélgetés Dzur Annamáriával és Csernoviczki Évával
17.35: A poznani kajak-kenu világbajnokság napi helyszíni összefoglalója Tóth Bélával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás: hogyan teljesített az elmúlt években a Ferencváros a rájátszáskörökben?
18.30: Labdarúgás: már csak négy hely kiadó a Bajnokok Ligája főtábláján
19.30: Atlétika: új világcsúcs a félmaratoni távon
20.00: Napi aktualitások és a legfontosabb történések összefoglalója
20.30: Kosárlabda: a férfivilágbajnoki selejtező felvezetése
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág