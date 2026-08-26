Jégkorong: Tamás Helga gyorsan megtalálta a helyét a válogatottban

Először szerepelhetett a 2011-es születésű Tamás Helga a felnőtt női hokiválogatottban. A csatárreménység a németországi Füssenben rendezett nemzetközi felkészülési tornán debütált a „nagyok” nemzeti csapatában, és a keret legfiatalabbjaként Delaney Collins szövetségi kapitánytól mindhárom meccsen – a norvégok, a franciák és a németek ellen is – megkapta a lehetőséget és pályára léphetett.

Régóta készültem erre a pillanatra, kiskorom óta ez volt a nagy vágyam, hogy egy nap majd játszhassak a felnőttválogatottban

– mondta Tamás az Utánpótlássportnak. – Nem hittem volna, hogy erre ilyen hamar sor kerülhet, de persze annál boldogabb voltam, amikor jött a meghívó, hogy csatlakozhatok a csapathoz. Nyilván, szuper dolog a nagyválogatott öltözőjébe belecsöppenni, viszont azért kicsit más világ az utánpótláshoz képest. A keretből jó néhány lánnyal játszottam már együtt korábban a korosztályos válogatottakban, így a közeg nem volt teljesen idegen, a kezdeti izgatottság után viszonylag hamar megtaláltam a helyemet. Összességében a torna is jól sikerült Füssenben, ahol kifejezetten hasznos meccseket is játszottunk. A norvégokat sokgólos meccsen vertük, illetve a franciákkal és a németekkel pedig szoros mérkőzést vívtunk. Úgy érzem, helyt tudtam állni, hellyel-közzel elégedettem is voltam a teljesítménnyel, és szerintem sikerült megmutatni magam.

Azért fogok dolgozni, hogy a jövőben állandósítsam a helyemet a keretben, és minél több alkalommal tudjak szerepelni majd a felnőttválogatottban.

Tamás Helga Forrás: MJSZ

A 15 és fél éves Helga a hazai leányutánpótlás legígéretesebb játékosainak egyike, aki idén januárban oszlopos tagja volt a Fodor Zoltán vezette U18-as válogatottnak is a kanadai A-csoportos korosztályos vb-n, amelyen a mieink bravúros szerepléssel kivívták a bennmaradást a nyolccsapatos elitmezőnyben.

Az előző szezon hál'istennek meghozta azt a szintlépést, amit kitűztem magam elé és szerettem volna elérni. Az volt a fő célom a legutóbbi idényre, hogy beverekedjem magam az U18-as válogatott keretébe, majd minél többet tudjam segíteni azt a csapatot.

Nagyon örülök, hogy ez össze is jött és tizennégy évesen már részt vehettem az első U18-as vébémen, amelyen szintén sok játéklehetőséget kaptam és fiatal korom ellenére kulcsemberként számítottak rám az edzők.

Hatalmas sikerként éltem meg, hogy bennmaradtunk az A-csoportban, az pedig csak hab a tortán volt, hogy a sorsdöntő meccsen a finnek ellen még gólt is sikerült szereznem.

Ez a vébé mindenképpen mérföldkő volt a karrieremben, valamint egy nagy pozitív visszajelzésként is szolgált, hogy megéri dolgozni és akár ennél nagyobb terveim is lehetnek a hokival. Ahogy az U18-as válogatottból jelenleg már többen, úgy én is szeretném egy nap majd kipróbálni magam Észak-Amerikában."

A Vasas neveltjeként – már a 11. évadát kezdi az egyesület színeiben – Tamás Helga a mindennapokban az U16-os fiúk mezőnyében fejlődik a piros-kékek korosztályos együttesében.

Mivel a fiúk között nőttem fel, így számomra ez már megszokott közeg, nem illetődök meg a fiúktól. Igyekszem felvenni a kesztyűt, és a fizikális játékban is érvényesülni.

Amíg az U12-es és U14-es korosztályban ez viszonylag könnyedén ment, az U16-os mezőnyben már jóval nehezebb dolgom van a fiúk mellett, azonban úgy érzem, még sikerül állnom a sarat és sokat tudok fejlődni közöttük. Egyébként Hiezl Réka az egyik legjobb barátnőm, aki két évvel idősebb nálam, ő szintén hasonló utat járt be, és egészen U16-os koráig a fiúkkal játszott a Vasasban."

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)