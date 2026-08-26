Sportlövészet: minden éremből kettő jutott az U18-asoknak az Eb-n

Múlt vasárnaptól keddig az észt fővárosban, Tallinnban rendezték meg az U18-as sportlövők 25 és 50 méteres Európa-bajnokságát, melyen tizenegy magyar fiatalnak szurkolhattunk.

Hazánk reménységei ezen a 15 ország versenyzőit felvonultató kontinensviadalon is kitettek magukért és

hat érmet, két-két aranyat, ezüstöt és bronzot szereztek.

Egyéniben a fiúk 50 méter puska összetett (3 testhelyzet) solo versenyszámában

Lévai Csongor aranyérmes lett,

Leopold Zoltán pedig bronzérmet érdemelt ki. Lévai a döntőben a lengyel Julian Krzyzanski ellen nyert 12:6-ra, Leopold a bronzért a szintén lengyel Henryk Gruszkánál bizonyult jobbnak 13:3 arányban.

Lévai Csongor (középen) aranyat, Leopold Zoltán (jobbra) bronzot nyert a puskás mezőnyben Forrás: ESC

A leány 25 méter sportpisztoly solo versenyszám döntőjébe bejutott Németh Anna Janka, és miután ott a lett Alise Dvariske 10:6-ra legyőzte, a magyar ígéret nyakába ezüstérem került.

A 25 méter pisztoly vegyes csapat versenyszámban

aranynak örülhetett Németh Anna Janka és Hajdu Csongor duója,

miután a döntőben 13:7-re legyőzte ukrán ellenfelét. Ugyanitt a bronzmeccsen Zsigmond-Selyeby Ágnes és Gelencsér Zsombor kettőse bizonyult jobbnak 13:11-re a házigazda észt párosnál.

Továbbá a fiúk 50 méter puska összetett versenyében ezüstérmet nyert a magyar csapat Baksics Dániel, Lévai Csongor, Leopold Zoltán összetételben.

A magyar pisztolyos vegyes csapatok a dobogón Forrás: ESC

Az idén ez a korosztály már a 10 méteres Eb-n is bizonyította sokra hivatottságát a bulgáriai Burgaszban.

Akkor a mieink közül egyéniben Hegedüs Abigél teljesített a legjobban, aki légpuskás lányok solo versenyszámában lett Európa-bajnok. A légpisztolyos fiúk solo megméretése után Szabolcsi Szabolcs Vencel nyakába akasztottak ezüstöt, ezen felül a légpuskás lányok Ferik Csilla, Hegedüs Abigél, Dombi Emma összetételben a hagyományos és a trió számban is bronzig jutottak, míg a fiúk trióban elért harmadik helyéhez Baksics Dániel, Lévai Csongor és Szabados Koppány járult hozzá.

(Kiemelt képünkön: a magyar küldöttség Tallinnban Forrás: MSSZ)