Sportlövészet: minden éremből kettő jutott az U18-asoknak az Eb-n
Múlt vasárnaptól keddig az észt fővárosban, Tallinnban rendezték meg az U18-as sportlövők 25 és 50 méteres Európa-bajnokságát, melyen tizenegy magyar fiatalnak szurkolhattunk.
Hazánk reménységei ezen a 15 ország versenyzőit felvonultató kontinensviadalon is kitettek magukért és
hat érmet, két-két aranyat, ezüstöt és bronzot szereztek.
Egyéniben a fiúk 50 méter puska összetett (3 testhelyzet) solo versenyszámában
Lévai Csongor aranyérmes lett,
Leopold Zoltán pedig bronzérmet érdemelt ki. Lévai a döntőben a lengyel Julian Krzyzanski ellen nyert 12:6-ra, Leopold a bronzért a szintén lengyel Henryk Gruszkánál bizonyult jobbnak 13:3 arányban.
A leány 25 méter sportpisztoly solo versenyszám döntőjébe bejutott Németh Anna Janka, és miután ott a lett Alise Dvariske 10:6-ra legyőzte, a magyar ígéret nyakába ezüstérem került.
A 25 méter pisztoly vegyes csapat versenyszámban
aranynak örülhetett Németh Anna Janka és Hajdu Csongor duója,
miután a döntőben 13:7-re legyőzte ukrán ellenfelét. Ugyanitt a bronzmeccsen Zsigmond-Selyeby Ágnes és Gelencsér Zsombor kettőse bizonyult jobbnak 13:11-re a házigazda észt párosnál.
Továbbá a fiúk 50 méter puska összetett versenyében ezüstérmet nyert a magyar csapat Baksics Dániel, Lévai Csongor, Leopold Zoltán összetételben.
Az idén ez a korosztály már a 10 méteres Eb-n is bizonyította sokra hivatottságát a bulgáriai Burgaszban.
Akkor a mieink közül egyéniben Hegedüs Abigél teljesített a legjobban, aki légpuskás lányok solo versenyszámában lett Európa-bajnok. A légpisztolyos fiúk solo megméretése után Szabolcsi Szabolcs Vencel nyakába akasztottak ezüstöt, ezen felül a légpuskás lányok Ferik Csilla, Hegedüs Abigél, Dombi Emma összetételben a hagyományos és a trió számban is bronzig jutottak, míg a fiúk trióban elért harmadik helyéhez Baksics Dániel, Lévai Csongor és Szabados Koppány járult hozzá.
(Kiemelt képünkön: a magyar küldöttség Tallinnban Forrás: MSSZ)