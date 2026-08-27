Nemzeti Sportrádió

BL-győztes középpályással erősített az Aston Villa – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 18:30
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Leon Goretzkát a vezetőedző, Unai Emery is üdvözölte (Fotó: Aston Villa)
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Bayern München átigazolás Leon Goretzka Aston Villa Premier League
Az Aston Villa bejelentette Leon Goretzka szerződtetését. A 31 éves német válogatott középpályás szabadon igazolhatóként érkezik a klubhoz, miután lejárt a szerződése a Bayern Münchennél.

Leon Goretzka az előző nyolc idényt a bajoroknál töltötte, ezalatt hét Bundesliga- és három Német Kupa-elsőséget, valamint egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

Goretzka alig várja, hogy ismét átélhesse a Villa Park hangulatát, erről a birminghamiek közleményében beszélt. A 31 éves játékos 2024 októberében, még a Bayern München futballistájaként megtapasztalhatta a stadion atmoszféráját, amikor csapata 1–0-s vereséget szenvedett az Aston Villától a Bajnokok Ligájában.

„Emlékszem, hogy igazán különleges volt a hangulat, őrületes energia volt a stadionban. Nagyon várom, hogy ismét átélhessek ilyen estéket a Bajnokok Ligájában.”

Goretzka az előző idényben 48 tétmérkőzésen lépett pályára, öt gólt szerzett és ugyanennyi gólpasszt adott.

 

Bayern München átigazolás Leon Goretzka Aston Villa Premier League
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