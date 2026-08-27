Nemzeti Sportrádió

Atlétika: három éve kezdte, most Eb-döntőben futott Brucker Lili

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.08.27. 15:35
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Brucker Lili atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A női 4x100 méteres síkfutóváltóval országos csúcstartó, Eb-hatodik Brucker Lili három éve foglalkozik komolyabban az atlétikával.

Az augusztus közepén a Birminghamben rendezett felnőtt atlétikai Európa-bajnokságon több magyar korosztályos versenyző is szerephez jutott és nagyszerűen teljesített. A női 4x100 méteres síkfutóváltóban Takács Boglárka és Kozák Luca mellett két elsőéves U23-as sprinter, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili bizonyíthatott.

A négyes 42.84 másodperces országos csúccsal jutott a döntőbe, melyben végül a hatodik helyen zárt (43.33).

„Ez volt első felnőtt Európa-bajnokságom és egy életre szóló élményeket szereztem, az egész nagyon emlékezetes marad a számomra, országos csúcsot elérni és a döntőben futni is fantasztikus volt – mondta a 19 éves Brucker Lili, aki a negyedik, befutó embere volt a váltónak. – Örülök a lehetőségnek, nagyon megtisztelő ebben a váltóban szerepelni.

de Tóth Anna sérülés miatt nem vállalta az indulást és én voltam az első számú beugró. Természetesen végig úgy készültem, hogy bármikor lehessen rám számítani, de azért a versenynap előtti éjszaka alig bírtam elaludni az izgalomtól. Az izgulás aztán elmúlt, amikor bemelegíteni kezdtünk és felmentünk a pályára.”

Brucker Lili kiválóan teljesített a felnőtt Eb-n Fotó: Hegedüs Gábor

Lili az UTE versenyzője, edzéseit Nyilasi Péter irányítja.

„Nyilasi Péter nagyjából három éve, 2023-ban fedezett fel egy diákolimpián, amelyen jól futottam ahhoz képest, hogy korábban még komolyabb atlétikai edzésem nem volt. És emlékszem, még abban az évben volt a felnőtt országos bajnokság, amellyel együtt az U20-as váltófutó-bajnokságot is megrendezték a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Egészen szürreális volt, hogy a legelső UTE-s váltófutásom a legnagyobb atlétikai stadionban történt meg.

Lilit hamarosan ismét láthatjuk a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ rekortánján: a szeptember 11. és 13. között Budapesten bemutatkozó atlétikai világdöntőn, a Ultimate Championshipen a hat egyéni hazai induló mellett a 4x100-as és 4x400-as magyar vegyes váltóknak is szurkolhatunk.

(Kiemelt képünkön balról: Brucker Lili, Kozák Luca, Takács Boglárka, Szentgyörgyi Zita Fotó: Hegedüs Gábor)

 

Brucker Lili atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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