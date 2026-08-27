Atlétika: három éve kezdte, most Eb-döntőben futott Brucker Lili

Az augusztus közepén a Birminghamben rendezett felnőtt atlétikai Európa-bajnokságon több magyar korosztályos versenyző is szerephez jutott és nagyszerűen teljesített. A női 4x100 méteres síkfutóváltóban Takács Boglárka és Kozák Luca mellett két elsőéves U23-as sprinter, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili bizonyíthatott.

A négyes 42.84 másodperces országos csúccsal jutott a döntőbe, melyben végül a hatodik helyen zárt (43.33).

„Ez volt első felnőtt Európa-bajnokságom és egy életre szóló élményeket szereztem, az egész nagyon emlékezetes marad a számomra, országos csúcsot elérni és a döntőben futni is fantasztikus volt – mondta a 19 éves Brucker Lili, aki a negyedik, befutó embere volt a váltónak. – Örülök a lehetőségnek, nagyon megtisztelő ebben a váltóban szerepelni.

Két nappal a verseny előtt még nem tudtam, hogy futni fogok,

de Tóth Anna sérülés miatt nem vállalta az indulást és én voltam az első számú beugró. Természetesen végig úgy készültem, hogy bármikor lehessen rám számítani, de azért a versenynap előtti éjszaka alig bírtam elaludni az izgalomtól. Az izgulás aztán elmúlt, amikor bemelegíteni kezdtünk és felmentünk a pályára.”

Brucker Lili kiválóan teljesített a felnőtt Eb-n Fotó: Hegedüs Gábor

Lili az UTE versenyzője, edzéseit Nyilasi Péter irányítja.

„Nyilasi Péter nagyjából három éve, 2023-ban fedezett fel egy diákolimpián, amelyen jól futottam ahhoz képest, hogy korábban még komolyabb atlétikai edzésem nem volt. És emlékszem, még abban az évben volt a felnőtt országos bajnokság, amellyel együtt az U20-as váltófutó-bajnokságot is megrendezték a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Egészen szürreális volt, hogy a legelső UTE-s váltófutásom a legnagyobb atlétikai stadionban történt meg.

Akkor ott egy álomvilágba csöppentem és egyértelművé vált a számomra, hogy az atlétika az én sportágam.

Lilit hamarosan ismét láthatjuk a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ rekortánján: a szeptember 11. és 13. között Budapesten bemutatkozó atlétikai világdöntőn, a Ultimate Championshipen a hat egyéni hazai induló mellett a 4x100-as és 4x400-as magyar vegyes váltóknak is szurkolhatunk.

(Kiemelt képünkön balról: Brucker Lili, Kozák Luca, Takács Boglárka, Szentgyörgyi Zita Fotó: Hegedüs Gábor)