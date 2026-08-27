A magyar kosárválogatott tudja, mi a tét, de nem akar magára terhet rakni a vb-selejtezőn

KEZDJÜK AZZAL, hogy magyar férfi kosárlabda-válogatott még nem szerepelt világbajnokságon.

Ne tegyünk nagy terhet a jelenlegi csapatra, mert még hat forduló hátravan a selejtezőből, de a verseny teljesen nyílt, talán csak a csoportot vezető franciák vannak kényelmesebb helyzetben.

A magyar válogatott csütörtök este Miskolcon Észtország ellen kezdi el szereplését ebben a körben, és nagyon fontos lenne, hogy nyerjen. Mindenkinek ez lesz az idény első tétmérkőzése, amely természetesen hozhat így meglepetéseket, de Gasper Okorn szövetségi kapitány és stábja mindent megtett azért, hogy a lehető legjobban felkészítse a társaságot.

„Az összetartás előtt azért már minden játékos készült egy kicsit, egyből bele tudtunk ugrani a munkába – kezdte Váradi Benedek, a nemzeti együttes egyik legrutinosabb tagja. – Készen állunk a következő két meccsre. Tudjuk, mi a tét, de ezzel nem akarunk foglalkozni, terhet sem szeretnénk magunkra rakni, inkább lépésről lépésre haladva közelítenénk a célhoz. Tisztában vagyunk vele, hogy a csütörtöki, észtek és a vasárnapi, szlovénok elleni találkozó is nagyon fontos az álmok eléréséhez.”

A franciák öt győzelemmel és egy vereséggel, a finnek négy sikerrel és két elveszített meccsel érkeztek a harmadik körbe, míg a magyar, svéd, észt, szlovén négyesnek ötvenszázalékos a mérlege. A csoport első három helyezettje ott lesz a jövő évi, katari vb-n és nagyon hasonló erősségűnek tűnnek ebben a hatosban a csapatok.

„Nüanszok döntenek, ezt láttuk az előző fázisban is – folytatta a szombathelyi hátvéd. – Már az is örömteli, hogy ilyen ellenfelekkel tesznek minket egy lapra, szeretnénk bizonyítani, hogy ezeknél a válogatottaknál is tudunk jobbak lenni.”

A magyar csapat múlt szombaton nagyon simán, 107 pontot dobva győzte le edzőmeccsen Ausztriát, vagyis a főpróba jó volt, és talán most az előadás is az lesz…

„Azért ezzel a meglátással kicsit vitatkoznék, mert a támadójáték, a dobott pontmennyiség tényleg rendben volt, de nem volt tökéletes a főpróba, bőven akadtak hibák, így ezeket kijavítva szeretnénk még jobb teljesítményt nyújtani csütörtökön” – mondta Váradi.

Észtország nagyon rutinos, jó képességű csapat, kerete tele van jelenlegi vagy volt topligás játékosokkal. Váradi Benedek úgy gondolja, nagyon gyors, modern kosárlabdát játszanak a baltiak, gyakorlatilag minden kis hibát is kihasználva próbálnak előnyt teremteni. Bár NBA-sztárjuk tényleg nincs, csapatként és egyénileg nagyon erősek. Talán ez nálunk sincs másként, parázs csata alakulhat ki csütörtökön. A védekezésünknek nagyon rendben kell lennie.

Örvendetes, hogy talán legerősebb összeállításában léphet pályára a magyar válogatott, ilyenre még nem volt példa, amióta Gasper Okorn a kapitány. Váradi Benedek példaként a centerpárosunkat emelte ki, hiszen Nate Reuvers és Golomán György még nem játszott együtt, ketten együtt rendkívül veszélyesek lehetnek. Váradi abban is bízik, hogy az a fejlődés, amely az előző körben periódusról periódusra tapasztalható volt, folytatódik, és a legfontosabb pillanatokban, például már az észtek ellen is, ki tudja hozni magából a csapat a száz százalékot.

Ebben mi is nagyon bízunk…

A KERET Benke Szilárd (ASE), Golomán György (Legia Warszawa, lengyel), Lukács Norbert (klub nélküli), Meleg Gergő, Pongó Marcell (mindkettő Alba Fehérvár), Pallai Tamás (Szolnok), Perl Zoltán, Váradi Benedek (mindkettő Falco), Nathan Reuvers (Valencia, spanyol), Somogyi Ádám (Bilbao, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (Honvéd)

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör

L-csoport, 1. forduló, Miskolc

18.00: Magyarország–Észtország (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A nap további programja:

17.30: Finnország–Svédország

20.30: Franciaország–Szlovénia

AZ ÁLLÁS

1. Franciaország 6 5 1 505–437 11

2. Finnország 6 4 2 468–481 10

3. Észtország 6 3 3 509–483 9

4. Svédország 6 3 3 494–503 9

5. Szlovénia 6 3 3 513–501 9

6. Magyarország 6 3 3 488–494 9