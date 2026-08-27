Infantino egyre nagyobb bajban, az UEFA büntetőeljárást indítana vele szemben

A BBC Sport által látott dokumentumok szerint az európai szövetség a svájci eljáráshoz szükséges bizonyítékok és dokumentumok megszerzését kérte. Az UEFA Infantino esetében „bűnös gazdálkodásra” hivatkozik, és azt is vizsgálja, hogy más FIFA-tisztségviselőkkel szemben is indítson-e büntetőeljárást.

Infantino a nyári világbajnokságot követően javasolta egy új vállalat, a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozását, amely a FIFA labdarúgótornáinak kereskedelmi részesedéseit értékesítette volna magánbefektetőknek. A terv komoly ellenállást váltott ki, ezért később visszavonták.

A UEFA szerint azonban a konstrukció valódi célja az volt, hogy Infantino és szűk köre tartós pénzügyi részesedést szerezzen a FIFA legértékesebb eszközeiben. Az európai szövetség azt állítja, hogy a terv kidolgozása és értékelése nem volt kellően átlátható, és a felajánlott 4.2 milliárd dolláros befektetés túl alacsony értékelésen alapult.

A dokumentumok szerint az UEFA egy floridai bíróságtól is bizonyítékokhoz szeretne hozzáférni, hogy azokat később egy svájci büntetőeljárásban használhassa fel. Az európai szövetség szerint az ügy a FIFA mind a 211 tagszövetségét érintheti, köztük a UEFA 55 tagját is.