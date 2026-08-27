Infantino egyre nagyobb bajban, az UEFA büntetőeljárást indítana vele szemben
A BBC Sport által látott dokumentumok szerint az európai szövetség a svájci eljáráshoz szükséges bizonyítékok és dokumentumok megszerzését kérte. Az UEFA Infantino esetében „bűnös gazdálkodásra” hivatkozik, és azt is vizsgálja, hogy más FIFA-tisztségviselőkkel szemben is indítson-e büntetőeljárást.
Infantino a nyári világbajnokságot követően javasolta egy új vállalat, a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozását, amely a FIFA labdarúgótornáinak kereskedelmi részesedéseit értékesítette volna magánbefektetőknek. A terv komoly ellenállást váltott ki, ezért később visszavonták.
A UEFA szerint azonban a konstrukció valódi célja az volt, hogy Infantino és szűk köre tartós pénzügyi részesedést szerezzen a FIFA legértékesebb eszközeiben. Az európai szövetség azt állítja, hogy a terv kidolgozása és értékelése nem volt kellően átlátható, és a felajánlott 4.2 milliárd dolláros befektetés túl alacsony értékelésen alapult.
A dokumentumok szerint az UEFA egy floridai bíróságtól is bizonyítékokhoz szeretne hozzáférni, hogy azokat később egy svájci büntetőeljárásban használhassa fel. Az európai szövetség szerint az ügy a FIFA mind a 211 tagszövetségét érintheti, köztük a UEFA 55 tagját is.
Infantino-terv: az olasz szövetség megvonta a támogatást a FIFA-elnöktől
A UEFA vezetői és az európai futball meghatározó szereplői csütörtökön Monacóban is egyeztettek az Infantino elleni lehetséges lépésekről. Egyhangúlag felhatalmazták a UEFA elnökét, Aleksander Ceferint és a szervezet vezetését, hogy minden rendelkezésre álló intézményi, politikai és jogi eszközt felhasználjanak a FIFA reformja és az elnöki hatalom korlátozása érdekében.
Infantino márciusban negyedik alkalommal indulna a FIFA elnöki posztjáért. A vitatott FFE-terv miatt azonban több európai szövetség is megvonta tőle a támogatást.